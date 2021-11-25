Com gol relâmpago de Fred, Fluminense vence o Internacional e se aproxima do G6

Em jogo decisivo para se aproximar da Libertadores, o Fluminense venceu o Internacional por 1 a 0, no Maracanã, nesta quarta-feira, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileiro. Fred abriu o placar no primeiro minuto de jogo, e apesar da pressão adversário, o mandante segurou o resultado em mais um triunfo em casa.Com o resultado, o Tricolor chega a 51 pontos e se mantém na sétima colocação do Brasileiro, afastado por quatro pontos do Internacional. Assim, o time encosta no Red Bull Bragantino, último clube do G6 com 52 pontos. GOL RELÂMPAGOO início do jogo foi marcado por um erro crucial do Internacional. Aos 40 segundos, Bruno Méndez encostou o braço na bola e gerou um pênalti para o Fluminense, que foi convertido por Fred. Com o gol, o centroavante igualou o número de gols com Luiz Henrique, artilheiro do Tricolor na competição.PRESSÃO COLORADAA vantagem fez o Fluminense recuar, e o Inter foi para cima em cobrança de falta de Palacios e depois com Cuesta após cruzamento de Edenílson. No entanto, o Flu conseguiu se segurar.

> Confira a classificação da Série A do BrasileiroTENTATIVAS DOS DOIS LADOS​Depois do susto, o Tricolor passou a explorar os contra-ataques. O Colorado também pressionou com Patrick, Edenílson e Mercado, mas os visitantes não conseguiam furar o bloqueio tricolor. COMEÇA A SEGUNDA ETAPAA segunda etapa começou na mesma intensidade da primeira. David Braz assustou o Inter com uma cabeçada. Os visitantes, por sua vez, na luta para empatar, tentaram chegar com Mauricio e Cadorini, mas sem sucesso.CRESCE O FLUMINENSEPróximo da casa dos 30 minutos, Marlon cobrou mais uma falta próxima da área e foi a vez de Luccas Claro tentar cabecear, mas o zagueiro também não conseguiu ampliar a vantagem. Jhon Arias falhou na pontaria na reta final do jogo, e Marlon finalizou para fora em outra oportunidade.CLIMA QUENTENos acréscimos, uma cobrança de falta do Internacional gerou tumulto. No lance, Marcelo Lomba foi para a área tricolor, mas o Colorado sofreu o desvio da zaga tricolor. No contra-ataque, Paulo Victor deu um carrinho em Yago Felipe e foi expulso. Após breve confusão entre a arbitragem e as equipes, retomaram a partida até o apito final. Vence o Fluminense.FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 0 INTERNACIONAL

Data/Hora: 24/11/2021, às 21h30Local: Maracanã (RJ)​Árbitro: Felipe Fernandes (MG)Assistentes: Guilherme Dias (MG) e Felipe Alan Costa (MG)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida (MG)Gol: Fred (3'1°T)Cartões vermelhos: Paulo Victor (49'2°T)Cartões amarelos: Wellington (10'2°T), Yago Felipe (26'2°T), R. Dourado (36'2°T), Manoel (45'2°T), Saravia (46'2°T)

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro, Marlon; Wellington, Yago Felipe, Calegari (Manoel/44'2°T); Caio Paulista (Lucca/35'2°T), Luiz Henrique (Arias/22'2°T) e Fred (Bobadilla/23'2°T).