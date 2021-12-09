Com gol no último minuto e recorde de público, Corinthians bate o São Paulo e é campeão paulista feminino

O Corinthians garantiu a tríplice coroa no futebol feminino. Antes campeã brasileira e da Libertadores, as Brabas garantiram o título paulista na noite desta segunda ao bater o São Paulo por 3 a 1, na Neo Química Arena, em Itaquera.
A partida teve o recorde de público na história de um jogo de futebol feminino no Brasil, com 30.077 pessoas presentes no estádio corintiano. Os torcedores superaram um outro Majestoso em final de Paulistão, em 2019, com pouco mais de 28 mil torcedores na arena corintiana.
E a vitória foi com muita emoção. Após perder por 1 a 0 na partida de ida, no Morumbi, no último fim de semana, as meninas do Timão buscaram a virada no agregado ainda no primeiro tempo, mas viram o Tricolor empatar no último minuto do primeiro tempo. Mas quando o duelo se encaminhada para ser decidido nos pênaltis, a atacante Adriana, aos 45 minutos do segundo tempo, marcou o terceiro gol corintiano e garantiu o título estadual para as Brabas. CORINTHIANS COMEÇA MELHOR
Diferentemente do jogo de ida, quando teve uma postura diferente que a de costume e foi inferior ao São Paulo durante a maior parte do tempo, foi o Corinthians que começou em cima na Neo Química Arena. No entanto, as Brabas não criaram chances concretas de gol. A melhor foi aos seis minutos, com o cabeceio da zagueira Giovana Campiolo após cobrança de escanteio pelo lado esquerdo, mas a goleira são paulina Carla fez uma defesa com certa facilidade.
SÃO PAULO TEM PRIMEIRA CHANCE DE PERIGO
Ainda que as meninas do Timão tenham começado melhor, a primeira boa chance foi do São Paulo, justamente com a sua melhor atleta, a centroavante Gláucia. A defensiva corintiana deixou a camisa 9 livre e a goleira Natascha, que substituiu a titular Kemelli justamente na decisão, estava adiantada e a são paulina tentou o chute por cobertura tirando tinta da trave.
CLIMA TENSO
O clima nos minutos iniciais era bastante tenso entre as partes, inclusive Maressa, do Tricolor, e Vic Albuquerque, do Timão, chegaram a se estranhar, mas foram rapidamente contidas pela experiente árbitra Edina Alves Batista.
TIMÃO MARTELA E ABRE O PLACAR
O Corinthians não deixou se levar pela boa chance de Gláucia e o clima tenso instalado em campo seguiu martelando o São Paulo. Em uma cobrança de falta, Yasmin finalizou a bola quicou na frente de Carla que fez uma segura defesa, na sequência, após um escanteio pelo lado esquerdo houve um bate e rebate na entrada da pequena área são paulina, mas a bola pegou no braço da atacante Adriana, do Timão, e o lance foi parado.
Na terceira tentativa, não teve jeito, golaço de Gabi Zanotti. Em uma jogada de linha de fundo, que começou pelo lado esquerdo de ataque corintiano, a bola foi afastada e sobrou para a camisa 10 do Corinthians receber e bater colocado no ângulo esquerdo da Carla para abrir o placar da decisão do Paulista Feminino.
DE NOVO COM ZANOTTI, TIMÃO AMPLIA
Nove minutos após abrir o placar, o Corinthians ampliou, novamente com Gabi Zanotti. A jogada começou com a pressão corintiana para tomar a bola de Glácia, no campo de defesa, e seguiu com a transição rápida. Victória Albuquerque recebeu com liberdade no meio, encontrou Tamires pelo lado esquerdo, que cruzou na medida para a camisa 10 fazer o seu segundo gol no jogo e virar o placar agregado a favor das Brabas.
TIMÃO SEGUE PRESSIONANDO
E amplamente superior no primeiro tempo, as meninas do Corinthians seguiram pressionando o São Paulo na etapa inicial. Aos 38 minutos, a volante Diany arriscou de muito longe e deu trabalho para a goleira Carla, que precisou espalmar para escanteio.
Na sequência, Diany novamente arriscou de longe e dessa fez acertou o travessão.
SÃO PAULO DIMINUI
Mas quando o Corinthians era melhor o São Paulo aproveitou a segunda brecha que teve para ir às redes. A goleira Natascha saiu jogando errado e deu nos pés da meia Naná, que ajeitou e tocou no canto direito e diminuiu o marcador, ainda igualando a decisão no agregado, já que o Tricolor venceu a primeira partida por 1 a 0.
SÃO PAULO RETORNA MAIS CENTRADO
O gol são paulino no apagar das luzes no primeiro tempo foi importante para o Tricolor voltar centrado no segundo tempo. As meninas do São Paulo retornaram para a etapa final mais centradas e controlando as ações corintianas.
CORINTHIANS BUSCA O ATAQUE, MAS CAI DE PRODUÇÃO
As Brabas, por sua vez, ainda que tenham mantido o ímpeto ofensivo da etapa inicial não conseguiram converter a posse de bola em grandes chances, como na primeira etapa. A parte física, de quem teve uma carga maior de jogos e retorno recentemente de uma viagem ao Uruguai, onde disputou e venceu a Copa Libertadores, também teve uma queda notória nos 45 minutos finais.
CORINTHIANS GARANTE TÍTULO NO ÚLTIMO MINUTO
Quando a partida se encaminhada a ser decidida nos pênaltis, o Corinthians garantiu o título com Adriana, aos 45 minutos do segundo tempo. A própria atacante iniciou a jogada com uma arrancada no mei-campo, serviu Poliana pelo lado direito, que cruzou por baixo, tocar para Vic Albuqueruqe qu ajeutou para Adriana chegar chapando no canto esquerdo da goleira Cássia e garantir a tríplice. FICHA TÉCNICA - FINAL PAULISTÃO FEMININO - JOGO DE VOLTACORINTHIANS 3 X 1 SÃO PAULO
Local: Neo Quimica Arena, São Paulo (SP)Data e Hora: 08 de dezembro de 2021, às 21hÁrbitro: Edina Alves BatistaAssistentes: Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua CostaÁrbitro de Vídeo: Daiane Muniz dos SantosPúblico: 30.077 pessoasCartões amarelos: Dani e Maressa (São Paulo)Cartões vermelhos:Gol: 1-0 Gabi Zanotti (24'/1T); 2-0 Gabi Zanotti (33'/2T); 2-1 Naná (48'/2T)
CORINTHIANSNatascha; Katiuscia (Poliana, 24'/2T), Giovana Campiolo, Tarciane e Yasamin (Jheniffer, 34'/2T); Diany, Gabi Zanoti, Gabi Portilho, Tamires e Victória Albuquerque; Adriana. Técnico: Arthur Elias
SÃO PAULO
Carla; Giovana, Thais, Lauren e Dani; Maressa, Yaya (Miriam Cris, 38'/2T), Micaelly (Duda, 10'/2T) e Naná; Jacqueline e Gláucia. Técnico: Lucas Piccinato