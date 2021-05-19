Com gol no último lance, Palmeiras perde invencibilidade na Libertadores em jogo com muitos erros defensivos

Em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2021, o Palmeiras perdeu para o Defensa y Justicia pelo placar de 4 a 3 no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão permanece nos 12 pontos e está em 1º lugar do grupo A da Libertadores, porém perdeu o 100% de aproveitamento no torneio continental. Já a equipe argentina permanece na 2ª colocação, com oito pontos, quatro a frente do terceiro colocado, o Independiente Del Valle.
Bola parada funciona para ambas as equipes no começo do jogo
Em início de partida com o Palmeiras tentando ficar mais com o controle da bola, apostando na velocidade de Wesley para pegar a defesa visitante desarrumada, enquanto isso, o Defensa y Justicia chegava lentamente ao ataque, isso quando conseguia passar pela bem postada defesa alviverde. Logo cedo, aos oito minutos, os argentinos ganharam um escanteio e após cruzamento na segunda trave, Walter Bou apareceu livre para dominar e estufar as redes de Jailson, abrindo o placar no Allianz Parque e colocando o Palmeiras em desvantagem.Apenas dois minutos depois, em cobrança de falta da intermediária feita por Gustavo Scarpa, a defesa argentina não acompanhou o cruzamento e Zé Rafael chutou para o fundo do gol, empatando a partida e evitando que o Defensa crescesse no jogo com o tento que havia marcado pouco antes.
Improviso de Abel Ferreira impacta negativamente no resultado
Abel colocou Lucas Lima como ala pela direita visando deixar o time mais ofensivo e com mais controle da bola na maior parte do tempo, abrindo mão do poder defensivo que a equipe ganha com algum lateral de origem na posição. Fora de posição e não acostumado a ter tanta responsabilidade de marcação, o meia foi inofensivo para interromper o ataque argentino e o Defensa conseguiu achar com facilidade o seu segundo gol no jogo.
O ataque alviverde não conseguia criar chances claras de gol nem quando ia tocando a bola aos poucos e nem quando buscava um contra-ataque, entretanto a marcação alta deu resultado. Em saída de jogo curta do Defensa y Justicia, o jogador da equipe argentina não viu Willian chegando por trás e perdeu a bola muito perto da sua área, pegando a defesa desprotegida e facilitando para o experiente camisa 29 empatar o jogo novamente.
O Palmeiras se animou com o segundo gol marcado e passou a dominar o jogo depois de muito tempo, entretanto o empate permaneceu até o intervalo.Palmeiras novamente toma conta do jogo, mas o Defensa é quem amplia
O início do segundo tempo lembrou muito o do primeiro, com o Palmeiras tendo mais o controle da posse de bola e acelerando o ritmo quando queria, assim os zagueiros construíam as jogadas com mais calma, mas quando chegavam ao campo de ataque, a ordem era que os jogadores fossem em direção ao gol com velocidade. Apesar do amplo domínio, quem inaugurou o placar na etapa final foram os argentinos, que anotaram o terceiro gol após bate rebate na área de Jailson.O Verdão seguiu buscando o empate e passou a oferecer ainda mais perigo ao gol dos visitantes, mas o Defensa y Justicia sabia da importância do resultado e recuou mais a marcação, impedindo que o Palmeiras entrasse na área ofensiva com a troca de passes, deixando como única alternativa as jogadas individuais, porém os jogadores que mais usam do drible não estavam conseguindo infiltrar na zaga argentina.
Palmeiras busca o resultado três vezes no jogo, mas sofre gol no minuto final
Com o Palmeiras partindo para o ataque em busca do terceiro gol e da manutenção da invencibilidade na Libertadores 2021, os alas se tornaram fundamentais e Viña provou o seu valor ofensivo ao acertar belo cruzamento mesmo cercado por vários defensores e achou Gustavo Scarpa na entrada da área, que limpou e bateu forte no canto baixo para empatar pela terceira vez o jogo no Allianz Parque.
Nos minutos finais, o jogo ficou mais equilibrado, entretanto o Palmeiras era quem seguia criando oportunidades e não deixava o Defensa y Justicia chegar perto do gol de Jailson, retomando o controle da partida e ficando mais perto do quarto gol do que o adversário. O jogo caminhava para um empate, até que Vanderlan recebeu o segundo amarelo e foi expulso, assim os visitantes passaram a ter mais espaço e no último lance do jogo, Braian Romero fez o quarto gol dos argentinos e decretou a derrota palmeirense.
No próximo jogo, o Palmeiras recebe o São Paulo pelo jogo de ida da final do Paulistão 2021 na próxima quinta-feira (20), às 22h. Já o Defensa y Justicia enfrenta o Independiente Del Valle, pela Copa Libertadores, no dia 27 de maio, às 19h.
Ficha técnicaPALMEIRAS 3 x 4 DEFENSA Y JUSTICIALocal: Allianz ParqueData-Hora: 18/05/2021 – 19h15Árbitro: Andrés Cunha-URUAssistentes: Richard Trinidad-URU e Nicolas Taran-URUPúblico/renda: SEM PÚBLICOCartões amarelos: Gustavo Scarpa, Luan e 2x Vanderlan (PAL) ; Matías Rodríguez, Frias, Tripichio, Sebástian Beccacece e Brítez (DYJ)Cartões vermelhos: Vanderlan (PAL)Gols: (PAL) Zé Rafael (11’/1ºT), Willian (34'/1ºT) e Gustavo Scarpa (29'/2ºT); (DYJ) Walter Bou (09'/1ºT e 26'/1ºT) e Matías Rodríguez (06'/2ºT) e Braian Romero (49'/2ºT)
PALMEIRAS: Jailson; Vanderlan, Luan e Danilo Barbosa; Viña, Gustavo Scarpa, Danilo, Zé Rafael (Gabriel Menino, 23'/2ºT) e Lucas Lima; Wesley (Giovani, 23'/2ºT) e Willian. Técnico: Abel Ferreira.
DEFENSA Y JUSTICIA: Ezequiel Unsaín, Frias, Juan Rodriguez (Meza, 44'/1ºT) e Emanuel Brítez; Carlos Rotondi, Tripichio, Raul Loaiza (Gabriel Hachen, 00'/2ºT), Enzo Fernández e Matías Rodríguez; Walter Bou (Escalante, 18'/2ºT) e Braian Romero. Técnico: Sebastián Beccacece.