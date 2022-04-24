Com gol no fim, Chelsea vence West Ham pela Premier League

Com emoção até o fim da partida, o Chelsea venceu o West Ham por 1 a 0 pela Premier League, neste domingo. Os Blues tiveram as melhores chances na partida, desperdiçaram um pênalti com Jorginho, mas Pulisic fez o gol dos três pontos aos 44 minutos da etapa final.SEM CRIATIVIDADEEm um primeiro tempo fraco das duas equipes, a proposta do West Ham conseguiu sobressair. Aos sete minutos, Kanté recebeu passe da entrada da área e bateu com perigo, mas pela linha de fundo. Aos 32, os Hammers assustaram com Yarmolenko sendo lançado em profundidade na área, mas a finalização cruzada foi para fora.
NO ALVONa segunda etapa, o Chelsea voltou com as melhores chances; Aos 11, Kanté recebeu passe na intermediária, avançou e bateu com desvio para defesa de Fabianski. No ataque seguinte, Chalobah foi encontrado na entrada da área e finalizou para outra grande intervenção do goleiro polonês.
EMOÇÃO ATÉ O FIMO Chelsea não desistiu até o fim da partida. Aos 24 minutos, Werner aproveitou rebote da zaga do West Ham após chute de Mount, mas a finalização foi pelo lado de fora da rede. Nos minutos finais, Lukaku sofreu pênalti e os Blues tiveram a chance de abrir o placar, mas Jorginho cobrou muito mal e Fabianski fez a defesa tranquila. Aos 44, Pulisic recebeu cruzamento rasteiro na área e o norte-americano bateu no cantinho para inaugurar o marcador.