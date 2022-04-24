Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol no fim, Chelsea vence West Ham pela Premier League

Jorginho desperdiçou pênalti nos minutos finais, mas Pulisic marcou o gol da vitória aos 44 minutos...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 11:55

Com emoção até o fim da partida, o Chelsea venceu o West Ham por 1 a 0 pela Premier League, neste domingo. Os Blues tiveram as melhores chances na partida, desperdiçaram um pênalti com Jorginho, mas Pulisic fez o gol dos três pontos aos 44 minutos da etapa final.SEM CRIATIVIDADEEm um primeiro tempo fraco das duas equipes, a proposta do West Ham conseguiu sobressair. Aos sete minutos, Kanté recebeu passe da entrada da área e bateu com perigo, mas pela linha de fundo. Aos 32, os Hammers assustaram com Yarmolenko sendo lançado em profundidade na área, mas a finalização cruzada foi para fora.
NO ALVONa segunda etapa, o Chelsea voltou com as melhores chances; Aos 11, Kanté recebeu passe na intermediária, avançou e bateu com desvio para defesa de Fabianski. No ataque seguinte, Chalobah foi encontrado na entrada da área e finalizou para outra grande intervenção do goleiro polonês.
EMOÇÃO ATÉ O FIMO Chelsea não desistiu até o fim da partida. Aos 24 minutos, Werner aproveitou rebote da zaga do West Ham após chute de Mount, mas a finalização foi pelo lado de fora da rede. Nos minutos finais, Lukaku sofreu pênalti e os Blues tiveram a chance de abrir o placar, mas Jorginho cobrou muito mal e Fabianski fez a defesa tranquila. Aos 44, Pulisic recebeu cruzamento rasteiro na área e o norte-americano bateu no cantinho para inaugurar o marcador.
Crédito: Chelsea conseguiu vencer o West Ham em duelo muito complicado (JUSTIN TALLIS/AFP)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados