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Com gol em cima do Talleres, Gabigol quebra outro recorde na Libertadores

Atacante é o brasileiro com maior número de gols por somente um time na competição: 'Como é bom disputar e fazer gols na Libertadores'...

Publicado em 13 de Abril de 2022 às 16:52

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2022 às 16:52
Após converter o pênalti na vitória do Flamengo contra o Talleres por 3 a 1, Gabigol quebrou mais um recorde e se tornou o brasileiro com mais tentos na Libertadores por só um time. Ao atingir a marca de 23 gols, o atacante celebrou o feito nas redes sociais e agradeceu ao clube. > Confira a tabela da Libertadores da América
- 23 (gols) e contando. Mais uma marca ao lado da Nação. Obrigado, Flamengo. Como é bom disputar e fazer gols na Libertadores - declarou o Gabriel. Gabi foi o artilheiro da última edição da maior competição do futebol sul-americano competição com 11 gols. Ao balançar as redes contra a equipe argentina, marcou seu primeiro gol na edição deste ano. Agora, o camisa 9 ultrapassou Célio, que marcou 22 vezes pelo Nacional do Uruguai.
Crédito: GabigoléomaiorartilheirobrasileironaLibertadores(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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