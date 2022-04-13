Com gol em cima do Talleres, Gabigol quebra outro recorde na Libertadores

Após converter o pênalti na vitória do Flamengo contra o Talleres por 3 a 1, Gabigol quebrou mais um recorde e se tornou o brasileiro com mais tentos na Libertadores por só um time. Ao atingir a marca de 23 gols, o atacante celebrou o feito nas redes sociais e agradeceu ao clube. > Confira a tabela da Libertadores da América

- 23 (gols) e contando. Mais uma marca ao lado da Nação. Obrigado, Flamengo. Como é bom disputar e fazer gols na Libertadores - declarou o Gabriel. Gabi foi o artilheiro da última edição da maior competição do futebol sul-americano competição com 11 gols. Ao balançar as redes contra a equipe argentina, marcou seu primeiro gol na edição deste ano. Agora, o camisa 9 ultrapassou Célio, que marcou 22 vezes pelo Nacional do Uruguai.