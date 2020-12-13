Com gol diante do Bahia, Willian entra na lista de top-10 artilheiros do Palmeiras no Brasileirão

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Após marcar um gol na noite deste sábado (12), na vitória contra o Bahia por 3 a 0, o atacante Willian Bigode entrou no top-10 de maiores artilheiros do Palmeiras de todas as edições do Brasileirão. O camisa 29 igualou a marca de Edu Bala, com 27 gols no total. César Maluco lidera o quesito de forma isolada com 61 gols marcados.

Ao atingir a marca e se tornar um dos maiores goleadores da história do Verdão na competição nacional, o atacante exaltou a vitória conquistada em casa e fez questão de destacar a atuação da equipe. O atleta ponderou que não se pode ceder espaços para o adversário e afirmou que os erros foram corrigidos durante o jogo.

– Começamos um pouco desatentos, dando oportunidades para uma equipe perigosa, mas nos acertamos, ajustamos e começamos a marcar desde lá na frente com intensidade, conseguimos criar o que estudamos – declarou.Aos 34 anos de idade, Willian enalteceu a boa forma para estar atuando e reforçou o apoio da família. Ele ainda mencionou que o fato de não ter lesões há um ano:

– O segredo é se cuidar, tem muitas coisas a que a gente renuncia. Tudo que produz a segurança da minha família, minha segurança de vida, é o meu corpo, minha máquina. Tenho que cuidar para dar meu melhor dentro de campo. Estou comemorando um ano jogando quase todos os jogos e sem lesões, ainda mais em um período atípico como esse. Tenho conseguido me cuidar, com estrutura do clube, para responder em campo – finalizou.