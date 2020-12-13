Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com gol diante do Bahia, Willian entra na lista de top-10 artilheiros do Palmeiras no Brasileirão
futebol

Com gol diante do Bahia, Willian entra na lista de top-10 artilheiros do Palmeiras no Brasileirão

Com 27 tentos na competição nacional ao todo com a camisa do Verdão, Bigode entra para seleto grupo de goleadores da história alviverde
...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 dez 2020 às 12:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2020 às 12:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após marcar um gol na noite deste sábado (12), na vitória contra o Bahia por 3 a 0, o atacante Willian Bigode entrou no top-10 de maiores artilheiros do Palmeiras de todas as edições do Brasileirão. O camisa 29 igualou a marca de Edu Bala, com 27 gols no total. César Maluco lidera o quesito de forma isolada com 61 gols marcados.
Ao atingir a marca e se tornar um dos maiores goleadores da história do Verdão na competição nacional, o atacante exaltou a vitória conquistada em casa e fez questão de destacar a atuação da equipe. O atleta ponderou que não se pode ceder espaços para o adversário e afirmou que os erros foram corrigidos durante o jogo.
– Começamos um pouco desatentos, dando oportunidades para uma equipe perigosa, mas nos acertamos, ajustamos e começamos a marcar desde lá na frente com intensidade, conseguimos criar o que estudamos – declarou.Aos 34 anos de idade, Willian enalteceu a boa forma para estar atuando e reforçou o apoio da família. Ele ainda mencionou que o fato de não ter lesões há um ano:
– O segredo é se cuidar, tem muitas coisas a que a gente renuncia. Tudo que produz a segurança da minha família, minha segurança de vida, é o meu corpo, minha máquina. Tenho que cuidar para dar meu melhor dentro de campo. Estou comemorando um ano jogando quase todos os jogos e sem lesões, ainda mais em um período atípico como esse. Tenho conseguido me cuidar, com estrutura do clube, para responder em campo – finalizou.
Na partida contra o Libertad na última quarta-feira, Willian completou 200 jogos. Ao todo, soma 55 gols pelo clube. Ele se tornou também o décimo jogador que mais vestiu a camisa do clube no século. O goleiro Marcos é o líder, com 392 jogos disputados. Na temporada, Bigode já anotou 17 tentos e é o artilheiro do clube no ano. O atacante se tornou o vice-artilheiro do Allianz, Parque com 21 gols. Dudu lidera o quadro, tendo marcado 33 gols.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governo quer liberar R$ 7 bilhões do FGTS a 10 milhões de trabalhadores, diz ministro
Imagem de destaque
Proteína vegetal: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar
Imagem de destaque
Grupo que planejava ataques a policiais é alvo de operação em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados