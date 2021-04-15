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Com gol de tudo que é jeito, Bruno Henrique apresenta repertório pelo Flamengo em clássicos contra o Vasco

Diante do Cruz-Maltino, o camisa 27 do Flamengo marca um gol a cada 67 minutos...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 10:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O ótimo desempenho de Bruno Henrique nos clássicos já não é novidade. Em sua terceira temporada pelo Flamengo, o atacante soma 14 gols marcados contra os rivais do Rio de Janeiro, sendo o Vasco sua "vítima favorita", com 7. Nesta quinta, o camisa 27 reencontrará o Cruz-Maltino, no Maracanã, e tem chance de ampliar a marca. O repertório é extenso, com gols de todos jeitos.
Gol da virada, de pé direito, de canhota, de cabeça, em goleada... Bruno Henrique já apresentou todo seu repertório em jogos contra o Vasco. Desde que chegou ao Ninho do Urubu, em janeiro de 2019, BH27 enfrentou o rival seis vezes, e tem uma média de um gol marcado a cada 67 minutos em campo.O sucesso de Bruno Henrique diante do Vasco já o colocou na história: é o maior goleador em Clássicos dos Milhões no Século XXI, superando ninguém menos que Romário. O Baixinho marcou seis gols em confrontos desde 2001.
Em 118 partidas com o Manto, BH tem 57 gols (sete contra o Vasco, três contra o Botafogo e quatro contra o Fluminense) e oito títulos. O atacante é campeão dos Cariocas e dos Brasileiros de 2019 e 2020, da Recopa Sul-Americana de 2020, da Copa Libertadores de 2019 e das Supercopas do Brasil de 2020 e 2021.Relembre as participações de Bruno Henrique nos Clássicos do Milhões:
9/3/2019 - Carioca, no MaracanãVasco 1x1 Flamengo- Não fez gol e foi expulso.
14/4/2019Vasco 0x2 Flamengo - Carioca, no Nilton Santos- Marcou os dois gols do Flamengo de dentro da área. O primeiro de pé esquerdo, após bola mal afastada pela defesa do Vasco. O segundo, de direita, após rebote do goleiro Fernando Miguel após cruzamento de Arrascaeta.
17/8/2019Vasco 1x4 Flamengo - Brasileirão, no Mané Garrincha- Abriu o placar da goleada com um golaço de pé direito, de fora da área, com assistência do Arrascaeta.
13/11/2019Flamengo 4x4 Vasco - Brasileirão, no Maracanã- Em clássico marcante, Bruno Henrique fez o terceiro gol, empatando o jogo em 3 a 3. A finalização, de dentro da área, foi de pé direito com passe de Arrascaeta. O segundo gol do atacante no clássico foi com a canhota, de dentro da área, após desvio da zaga do Vasco, que, depois, fez um gol e selou o 4 a 4.
10/10/2020Vasco 1x2 Flamengo - Brasileirão, em São Januário- Na casa do adversário, Bruno Henrique marcou o segundo gol do Fla, após lançamento de Thiago Maia, com o pé direito, garantindo a vitória de virada.

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