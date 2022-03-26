futebol

Com gol de Sánchez, Santos vence jogo-treino contra equipe Sub-20

Ricardo Goulart, Vinícius Balieiro e Rwan Seco marcaram os outros gols na atividade deste sábado, disputada no Centro de Treinamentos Rei Pelé...

Publicado em 26 de Março de 2022 às 14:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2022 às 14:01
Com duas semanas cheias após a eliminação precoce no Paulistão, o técnico Fabián Bustos comandou um jogo-treino entre o elenco do Santos e a equipe Sub-20, na manhã deste sábado (26), no CT Rei Pelé. A partida foi vencida pelos profissionais por 4 a 0, com gols de Ricardo Goulart, Carlos Sánchez, Rwan Seco e Vinícius Balieiro.A comissão técnica santista dividiu o jogo-treino em quatro tempos de 25 minutos. Ricardo Goulart abriu o placar no início da segunda etapa. Carlos Sánchez, de pênalti, ampliou na terceira parte. Rwan Seco e Vinícius Balieiro fecharam o marcador no quatro tempo.Com um desconforto muscular na coxa direita, o goleiro Diógenes foi preservado da partida pelo Departamento Médico e retorna normalmente aos treinos nesta segunda-feira (28). Já o atacante Ângelo e o goleiro John seguem tratando no DM e evoluindo nos trabalhos com a fisioterapia do clube.
Todos os outros atletas do elenco santista participaram normalmente do duelo no CT Rei Pelé, inclusive os reforços Maicon e Willian Maranhão.
Crédito: Uruguaio Carlos Sánchez foi um dos destaques em jogo-treino (FOTO: Divulgação/Santos FC

