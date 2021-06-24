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Com gol de Ryan Luka, Flamengo vence o América-MG na estreia do Campeonato Brasileiro Sub-20

Após abrir o placar no primeiro tempo, equipe viu o zagueiro Otávio ser expulso e atuou os minutos finais com um jogador a menos na Gávea...
LanceNet

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Publicado em 

24 jun 2021 às 16:57

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 16:57

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Em busca do bicampeonato, o Flamengo estreou com pé direito no Brasileirão Sub-20 na tarde desta quinta-feira. Com gol de Ryan Luka, a equipe rubro-negra superou a expulsão do zagueiro Otávio, venceu o América-MG por 1 a 0, na Gávea, e somou os três primeiros pontos na competição.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonSob comando de Maurício Souza, o Flamengo entrou em campo com vários nomes conhecidos da torcida e com passagens pela equipe profissional - como Noga, Ramon, Lázaro, Thiaguinho, entre outros - e comprovou a superioridade no primeiro tempo.
Desde o início da partida, equipe rubro-negra manteve o controle das ações e criou as melhores chances de gol. Após levar perigo em duas oportunidades, o Fla abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com um belo gol de Ryan Luka. O jovem atacante recebeu passe de Lázaro na área, deu um bonito drible no zagueiro adversário e finalizou de canhota, na saída do goleiro.
Na etapa final, no entanto, o Flamengo encontrou dificuldades para manter o domínio e viu o América-MG passar a se arriscar mais no ataque. A equipe mineira, inclusive, chegou a levar perigo ao gol de Matheus Cunha com uma bola no travessão. Aos 37', a situação rubro-negra ficou ainda pior quando Otávio recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Apesar disso, o Fla segurou a pressão final e assegurou os três pontos.
Em busca de manter o 100% de aproveitamento no Brasileirão Sub-20, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), para enfrentar o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Antes, no sábado, a equipe ainda tem um compromisso pelo Campeonato Carioca da categoria, diante da Portuguesa-RJ.
+ Confira a tabela completa do Campeonato BrasileiroEscalação do Flamengo:Matheus Cunha; Wesley, Gabriel Noga, Otávio e Ramon; Daniel Cabral (Igor Jesus), Max e Yuri (Pedrinho); Thiaguinho (Gabriel Barros), Ryan Luka (Weverton) e Lázaro (Cleiton). Técnico: Maurício SouzaREGULAMENTO
A fórmula do Campeonato Brasileiro Sub-20 2021 será a mesma dos últimos anos. Na primeira fase, as 20 equipes se enfrentam em turno único. Os oito primeiros colocados se classificam para a segunda fase, onde todos se enfrentam em turno e returno. Os quatro primeiros dessa fase fazem as semifinais da competição.

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