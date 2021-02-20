Com gol de Richarlison, Everton vence o Liverpool e encerra jejum de dez anos sem vencer o maior rival

Crédito: LAURENCE GRIFFITHS/POOL/AFP

Fim de um jejum que já durava mais de dez anos. O Everton visitou o Liverpool neste sábado pelo Campeonato Inglês e os Toffees venceram o maior rival por 2 a 0, com gols de Richarlison e Sigurdsson. A vitória do time de Carlo Ancelotti veio depois de 23 partidas sem triunfar sobre os Reds.

+ Veja a tabela da Premier LeaguePRU PRUO jogo nem tinha começado direito no Anfield e o Everton logo abriu o placar. Aos dois minutos, James Rodríguez enfiou lindo passe para o brasileiro Richarlison, que bateu forte e cruzado no canto do compatriota Alisson. O goleiro do Liverpool até tentou chegar na bola, mas nada pôde fazer.

PICKFORD BRILHAMuito criticado pelos torcedores do Everton e também pela imprensa britânica, o goleiro Pickford mostrou porque é o titular da seleção inglesa e homem de confiança do técnico Gareth Southgate. O camisa 1 dos Toffees fez grande partida e evitou que o Liverpool balançasse as redes em várias oportunidades.

FECHOU O CAIXÃONa reta final da partida, o Everton chegou ao segundo gol com Sigurdsson. Richarlison achou lindo passe para Calvert-Lewin, que finalizou para boa defesa de Alisson. No rebote, o camisa 9 foi derrubado por Alexander-Arnold e o juiz marcou o pênalti. O meia islandês bateu com categoria e fechou a conta.

FIM DO JEJUMDepois de mais de dez anos, o Everton voltou a vencer o Liverpool. A última vitória dos Toffees havia sido em outubro de 2010 e, desde então, os Reds não perderam os últimos 23 jogos. Nesta sequência, foram dez vitórias do Liverpool e 13 empates. Em Anfield, a última vitória do time azul, antes deste sábado, foi em 1999.

MÁ FASECom o resultado, o Liverpool agora tem quatro derrotas consecutivas no Campeonato Inglês e também igualou uma sequência negativa de quase 100 anos, quando perdeu quatro jogos seguidos em Anfield.

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