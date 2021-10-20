  • Com gol de Piqué, Barcelona bate o Dínamo de Kiev e vence a primeira na Champions League
Com gol de Piqué, Barcelona bate o Dínamo de Kiev e vence a primeira na Champions League

Time de Ronald Koeman faz grande primeiro tempo no Camp Nou, diminui o ritmo na etapa final e respira aliviado depois de duas derrotas nas rodadas iniciais da competição...

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:35

Visca, Barça. Pela terceira rodada da fase de grupos da Champions League, o Barcelona recebeu o Dínamo de Kiev nesta quarta-feira, no Camp Nou, e o time catalão conquistou sua primeira vitória na competição. Com gol do zagueiro Gerard Piqué, os blaugranas bateram os ucranianos por 1 a 0.PRESSÃO BLAUGRANACom postura muito agressiva, o Barcelona controlou as ações na etapa inicial e teve boas chances de marcar. O gol, porém, só saiu aos 36 minutos, com o zagueiro Gerard Piqué. Jordi Alba levantou bola pelo lado esquerdo e o defensor de 34 anos chegou livre para inaugurar o marcador.
SEGUNDO TEMPO MORNONa etapa final, o Barcelona não conseguiu manter o mesmo ritmo imposto nos 45 minutos iniciais e a equipe de Ronald Koeman não levou tanto perigo ao Dínamo de Kiev. A melhor chance foi com Ansu Fati, que pressionou a saída de bola do goleiro e recebeu de Depay após erro de Bushchan. O camisa 10, de costas para o gol, levantou a bola e tentou fazer um golaço, mas errou.
SITUAÇÃOCom a vitória, o Barcelona respira aliviado e segue com esperanças de se classificar para as oitavas de final da Champions League. Após perder as duas primeiras partidas, para Bayern de Munique e Benfica, respectivamente, os catalães agora têm três pontos. O Dínamo, na lanterna do grupo, tem só um.
SEQUÊNCIA​Barcelona e Dínamo de Kiev voltam a campo pela Champions League somente daqui a duas semanas, no dia 2 de novembro. Pela quarta rodada da competição, o segundo turno da fase de grupos, as equipes se encontram novamente, desta vez no Estádio Olímpico de Kiev, na Ucrânia.

