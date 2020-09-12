Com gol de pênalti, Ponte Preta vence o Avaí e assume a liderança da Série B

Na Ressacada, a Ponte Preta venceu o Avaí por 1 a 0 e chegou a liderança da Série B. Com o resultado, o time alcançou os 17 pontos. O Leão é o 11º colocado, com 9 pontos.O Avaí volta a campo na terça-feira para disputar jogo atrasado da 3ª rodada contra o Confiança, fora de casa. A Ponte Preta encara o Operário-PR, no Moisés Lucarelli.
A etapa inicial foi agitada. Os dois times buscavam o ataque e a Ponte Preta chegou com mais perigo. Na principal oportunidade, Moisés, dentro da grande área, conseguiu bater por cima do gol.
O Avaí apresentava mais dificuldade de criar e teve a melhor chance no cruzamento da direita, que chegou a Valdivia e o jogador testou para fora.
Na etapa final, aos 9 minutos, a Ponte Preta abriu o placar. Em lance duvidoso, Moisés foi derrubado na grande área e o juiz deu pênalti. Na cobrança, João Paulo deslocou o goleiro, 1 a 0.
O gol lançou o Avaí no campo ofensivo. Sem inspiração, o time catarinense chegou em duas oportunidades. A melhor delas foi com Daniel Amorim, que soltou o pé da marca do pênalti e Ivan fez ótima defesa.
Nos minutos finais, o Avaí tentou acelerar o jogo e apostou na bola aérea, mas não conseguiu furar a marcação paulista.