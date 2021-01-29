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Com gol de pênalti aos 50, São Paulo vira sobre o Fluminense e é campeão da Copa do Brasil Sub-17

Tricolor das Laranjeiras sai na frente com João Neto, mas Caio e Pet decretam a vitória por 2 a 1 e garantem a conquista são-paulina nesta sexta-feira, no Luso-Brasileiro...

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 19:54

LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 19:54
Crédito: Divulgação/São Paulo
O São Paulo é campeão da Copa do Brasil Sub-17. Em partida dramática realizada nesta sexta-feira, o Fluminense chegou a sair na frente com João Neto mas, após um grande desempenho no segundo tempo, a geração de Cotia igualou com Caio e assegurou o triunfo por 2 a 1 com um pênalti convertido por Pet aos 50 minutos, no duelo decisivo no Estádio Luso-Brasileiro. No primeiro jogo, houve empate em 0 a 0.
O JOGO
O Fluminense teve um início promissor de partida. Matheus Martins cruzou e Kayky chegou a concluir, mas a bola passou à direita. O bom embalo logo se transformou na superioridade no placar. Jefté avançou como quis e serviu João Neto. O camisa 9, com calma, concluiu para o fundo da rede.
A equipe ainda teve chances com Metinho e Matheus Martins. Porém, aos poucos a Molecada de Xerém foi diminuindo seu ritmo e viu o São Paulo aumentar seu ritmo. João Adriano e Léo tentaram, mas foram pouco efetivos.
Na volta do intervalo, o Tricolor das Laranjeiras indicou que iria manter seu ritmo quando Aleksander quase marcou. Contudo, o São Paulo já vinha em outra voltagem. Marquinhos aproveitou uma brecha e Caio tentou, livre, mas a zaga hesitou.
O atacante ainda exigiu Cayo Felipe em outros dois momentos até, enfim, balançar a rede. Patrick desceu pela esquerda e alçou pela área. Caio surgiu entre os zagueiros e estufou a rede: 1 a 1, aos 20 minutos.
A sucessão de mudanças tornou o jogo ainda mais acirrado. Lucas Felipe e Matheus Martins desperdiçaram oportunidades. O São Paulo também seguiu rondando a área.
O jogo caminhava para os últimos minutos quando o Caio avançava pela esquerda e foi derrubado por Caio Amaral aos 48 minutos, em pênalti assinalado sob forte protesto do banco do Fluminense e muita polêmica. Pet, que entrou em campo aos 44, partiu para a cobrança e deslocou Cayo Felipe, decretando a vitória por 2 a 1 e o título do São Paulo aos 50 minutos.
As duas equipes se enfrentam na Supercopa do Brasil Sub-17.

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