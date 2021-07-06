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Com gol de Paquetá, Brasil vence o Peru e vai à final da Copa América

Após um primeiro tempo repleto de chances, equipe de Tite garante vaga com gol do camisa 17, nesta segunda-feira, em jogo no qual superou desgaste na etapa final

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 22:15

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 22:15
Paquetá garantiu a vitória do Brasil
Paquetá garantiu a vitória do Brasil Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O ritmo da Seleção Brasileira variou, mas a equipe conseguiu garantir sua vaga na final da Copa América. Após um primeiro tempo com muita velocidade, no qual saiu na frente com gol de Lucas Paquetá, a equipe oscilou sua marcação e acabou segurando a pressão, saindo de campo com a vitória por 1 a 0 sobre o Peru, nesta segunda-feira, no Nilton Santos. Agora, os comandados de Tite enfrentam o vencedor da semifinal entre Colômbia e Argentina, que se enfrentam no Mané Garrincha nesta terça-feira. A decisão da Copa América está marcada para este sábado, no Maracanã. 
A opção de Tite por lançar Lucas Paquetá e Everton como titulares acentuou o ímpeto ofensivo da Seleção Brasileira. Segura na construção de jogadas, a equipe canarinha teve boas variações pelas pontas e acuou o adversário. Logo aos sete, Paquetá esticou e Richarlison driblou o goleiro mas, logo depois, perdeu o domínio. O "Pombo" ainda tentou o passe e Neymar, pressionado, errou. 
Achando caminhos para avançar, a Seleção não poupou Gallese. Casemiro encheu o pé e fez o goleiro defender em dois tempos uma cobrança de falta. Em seguida, foi a vez dele salvar uma tentativa rasteira de Everton. Em nova tentativa na frente, Casemiro chutou forte e Gallese saltou para evitar o gol.
Na sobra, o goleiro peruano se viu diante de um bombardeio. Paquetá cruzou e Richarlison encheu o pé, mas Gallese defendeu à queima-roupa. Neymar também tentou e parou no reflexo do camisa 1. Até ao sair de maneira atabalhoada e levar o drible de Richarlison, o peruano teve sorte: o "Pombo" se atrapalhou com os pés e cruzou para Neymar, que saltou, mas cometeu falta ao cabecear. 
Na nona chance (sétima na direção do gol), a Seleção Brasileira, enfim, balançou a rede. Depois de um cochilo peruano, Richarlison abriu caminho para Neymar descer pela esquerda. O camisa 10 se desvencilhou de dois adversários e serviu Lucas Paquetá, que mandou para a rede. Foi o segundo gol do camisa 17 na Copa América. O placar quase foi ampliado em finalizações de Paquetá e Renan Lodi, mas a bola passou próximo à trave. 
Os ânimos da Seleção Brasileira ficaram arrefecidos na volta do intervalo. O Peru, que se restringira a lampejos de Cueva na etapa inicial, ganhou formação mais ofensiva com as entradas de García e López e encontrou espaços. Lapadula driblou Thiago Silva e finalizou rasteiro, obrigando Ederson a intervir. Em seguida, García teve duas chances. Na primeira, bateu rente à trave. Logo depois, arriscou e a bola quicou de maneira traiçoeira, obrigando Ederson a fazer malabarismo para salvar.
Os comandados de Tite tentaram encontrar brechas em contra-ataques puxados por Neymar. No entanto, faltava fôlego para a equipe encontrar jogadas diante de uma equipe peruana que se lançou de vez ao ataque. Nos melhores momentos, o camisa 10 encheu o pé, mas a bola passou longe do gol. Além disto, um cruzamento de Renan Lodi assustou Gallese. 
Enquanto isto, o Peru continuava a rondar a área brasileira. Em cobrança de falta, Callens subiu livre diante de Ederson, mas sua cabeçada passou rente à trave. A equipe de Ricardo Gareca ainda tentou investidas com Tapia e Lapadula. Mas o Brasil, superando desgaste e o jogo com gramado ruim, foi bem defensivamente e assegurou sua vaga na decisão da Copa América.

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