Com gol de Madson, Santos empata com o São Bernardo pela Copa Paulista

Crédito: Divulgação/Santos

O Santos empatou em 1 a 1 com o São Bernardo FC na tarde desta terça-feira, na Vila Belmiro, pela quarta rodada da Copa Paulista,. O gol santista foi marcado de cabeça pelo lateral-direito Madson, que recupera condição física antes de reintegrar a equipe principal.A equipe de Pablo Fernandez soma 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas com 3 gols marcados e 5 sofridos. O Santos é o lanterna do Grupo C, com apenas 4 pontos conquistados.

Na quarta-feira (13), o Alvinegro Praiano volta a campo pela Copa Paulista para partida fora de casa contra o Primavera, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba (SP). Marcada para as 15 horas, a partida terá transmissão ao vivo da FPF (Eleven e Paulistão Play).

O jogo

Na Vila Belmiro, o confronto começou com muito equilíbrio entre as equipes e o jogo se concentrava no meio de campo. A primeira grande chance de gol do Santos na partida apareceu aos 26 minutos, em cobrança de falta pela direita do ataque. Matías Lacava se posicionou e arriscou cobrança colocada, buscando o ângulo esquerdo do goleiro Oliveira, que pulou para fazer grande defesa.Já aos 40 minutos do primeiro tempo, o Santos teve sua melhor chance de marcar, com Renyer. Lucas Pires avançou em velocidade pela esquerda e cruzou para a área. A defesa visitante bloqueou e e tentou afastar o perigo, mas a bola sobrou para Renyer que tentou a finalização cruzada. No entanto, a bola cruzou a frente da meta adversária e saiu a poucos centímetros da trave direita, em tiro de meta.

No segundo tempo, os Meninos da Vila voltaram pressionando, decididos a abrir o placar na Vila Belmiro. Logo nos primeiros minutos, Renyer puxou contra-ataque em velocidade pela direita e cruzou para Lucas Pires. O lateral-esquerdo bateu para o gol, mas a bola foi precisamente desviada para escanteio por Leandro Amaro.

E foi do escanteio que o Santos marcou seu primeiro gol. Ivonei cobrou curto com Lucas Pires, que cruzou para a grande área, na primeira trave. De cabeça, Madson se antecipou aos marcadores e testou com firmeza para o fundo das redes, fazendo 1 a 0 para o Santos.

Pouco depois, aos nove minutos, Renyer recebeu lançamento de Ivonei entre os zagueiros e invadiu a grande área, ficando cara a cara com o goleiro. Ao tentar a finalização com força de primeira, Renyer fez a bola explodir no goleiro Oliveira, que fez grande defesa à queima roupa.

Com 23 minutos, Ivonei acertou novo lançamento entre os zagueiros do São Bernardo, desta vez para Bruno Marques. Da intermediária, ele partiu em direção ao gol, mas ao tentar a finalização, acabou chutando por cima do travessão.

Já aos 42 minutos do segundo tempo, o São Bernardo chegou ao gol de empate com Gionotti, que invadiu a área pelo lado esquerdo e bateu cruzado, acertando o fundo das redes no canto direito de Diógenes.

FICHA TÉCNICA