Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  Com gol de Léo Cittadini, Athletico sai na frente do Coritiba na decisão do Estadual
Com gol de Léo Cittadini, Athletico sai na frente do Coritiba na decisão do Estadual

Balançando a rede do rival aos 45 do segundo tempo, Furacão conquista vantagem visando duelo da volta no Couto Pereira...
LanceNet

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 17:58

Foi um jogo muito disputado, porém o Athletico, com a força de sua Arena, levou a melhor sobre o Coritiba, na tarde deste domingo (2), no primeiro jogo da decisão do Campeonato Paranaense.
Mesmo com as tentativas de Robson e companhia por parte do Coritiba, o sistema defensivo do Furacão não permitiu que o rival marcasse seu tento. Com isso, conseguindo seu gol no final com Léo Cittadini quase no apito final do árbitro, os comandados de Dorival conquistaram a vantagem visando o duelo da volta.
Agora ambos os times voltarão a campo para a decisão que será disputada quarta-feira (5), no estádio Couto Pereira.PRIMEIRO TEMPO
Melhor no início de jogo, o Athletico sabia da necessidade de colocar pressão na tentativa tentando arriscar chutes de longa distância de não ser surpreendido pelo Coritiba, que por sua vez, quase conseguiu abrir a contagem com Robson.​​Animado com a tentativa, o Coxa passou-se a aventurar-se mais em seu campo de ataque. Até os 20 minutos, a equipe visitante, outra vez com Robson, dessa vez limpando a marcação, finalizou com perigo contra o gol de Santos, porém batendo no lateral Jonathan antes de sair para linha de fundo.
Com investidas mais fortes por parte da equipe comandada por Eduardo Barroca, o Athletico, aos 30 minutos, chegou com perigo contra o gol de Alex Muralha. Após desvio do arqueiro rival, Wellington pegou o rebote porém chutou para fora.
Nos últimos 15 minutos de jogo, o Furacão passou a equilibrar mais as ações. Em algumas tentativas de jogada área com Thiago Heleno, que, por sua vez, deixava o sistema defensivo para surpreender o adversário, o Coritiba apostava em jogadas de velocidade, porém sucesso, encerrando a primeira etapa sem alterações no marcador.
SEGUNDO TEMPO
Diferente de como foi no início de confronto, o Coxa pouco deixou o Atlhetico tomar conta do jogo. Com isso, aos 6 minutos, Santos já teve trabalho em um cruzamento para Robson, conseguindo evitar que o atacante finalizasse contra sua meta.
Antes dos 20 completados, o Furacão também não quis deixar barato. Em uma das chegadas, foi a vez de Muralha ficar atento no chute de Nikão, mandando a bola para fora.
Com algumas trocas até os 30, sendo a de Khellven no lugar de Jonathan pelo Athletico, e Thiago Lopes no lugar de Rafinha, poucos eram os lances de perigo no jogo, com exceção o de Matheus Galdezani que, por muito pouco, não marcou um golaço na Arena.
Com o tempo passando, tudo levava a crer que o confronto ficaria no 0 a 0. No entanto, aos 45, Léo Cittadini, chutando colocado, não deu chances a Muralha, garantindo a vitória da equipe da casa.

coritiba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados