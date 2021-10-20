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futebol

Com gol de Kulusevski, Juventus vence o Zenit pela Champions League

Juventus conseguiu vitória por 1 a 0 contra o Zenit na Champions League e manteve a liderança de seu grupo...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 18:06

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 18:06

Crédito: OLGA MALTSEVA / AFP
Nesta quarta-feira, a Juventus venceu o Zenit pela terceira rodada da Champions League em São Petesburgo. Com o único gol da partida sendo marcado por Dejan Kulusevski, a equipe italiano manteve a liderança do Grupo H da competição.Veja a tabela da Champions
ATAQUE RUSSO​O Zenit obteve melhores chances de ataque que a Juventus durante a primeira etapa da partida desta quarta-feira, mas não conseguiu marcar o seu gol. A equipe russa conseguiu finalizar três vezes, sendo duas delas ao gol adversário, ambas paradas pelo goleiro.
JUVE ERRA​A equipe italiana foi ao ataque durante a primeira etapa, e obteve a maior parte da posse de bola, sendo 62% contra 38% do Zenit. A Juventus foi ao campo ofensivo, finalizou cinco vezes e, em todas as oportunidades, errou o gol dos russos.
ZENIT ERRA A MIRAApós um primeiro tempo equilibrado, o Zenit buscou o ataque durante a etapa final do confronto. Na parte final da partida, a equipe da casa finalizou nove vezes, sendo todas elas fora do gol (nove para os cantos e seis travadas pela Juventus).
GOLO primeiro gol da partida saiu apenas perto do fim da segunda etapa do confronto desta quarta-feira na Gazprom Arena. A equipe da Juventus conseguiu marcar aos 41 minutos do tempo final com Dejan Kulusevski após assistência de De Sciglio.
SEQUÊNCIAO Zenit enfrenta o Spartak Moscou neste domingo, às 13h (de Brasília), pela Liga Russa. A Juventus, por sua vez, enfrenta a Inter de Milão às 15:45h (de Brasília) pelo Campeonato Italiano neste domingo.

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