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futebol

Com gol de Jô, Corinthians vence a Chapecoense fora de casa

Timão chegou a sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro, com quarto gol consecutivo do seu centroavante...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 22:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 22:58
Crédito: Divulgação/Corinthians
Após três empates consecutivos, o Corinthians voltou a vencer. Na noite desta quinta-feira (8), o Timão bateu a Chapecoense, na Arena Condá, em Santa Catarina, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.
O gol da partida foi marcado pelo atacante Jô, aos 15 minutos do segundo tempo. Os últimos quatro tentos do Alvinegro foram marcados pelo seu centroavante.
CORINTHIANS ABUSOU DOS CRUZAMENTOS
O Corinthians teve mais a bola no primeiro tempo, mas pouco criou. O time abusou das jogadas laterais e dos cruzamentos a área, mas quase sempre interceptados pela defensiva da Chapecoense.
Ainda assim, um desses levantamentos gerou o principal lance da etapa inicial, com Jô escorando de cabeça para Vitinho chegar batendo na entrada da área e parando no goleiro João Ricardo.
PODER DE DEFINÇÃO DE VITAL
Mais acionado pelo lado esquerdo, o atacante Mateus Vital participou bastante da partida, mas pecou no poder de definição. Em seu melhor momento no jogo, recebeu cruzamento pelo lado direito, que passou por Jô, ajeitou a bola na entrada da pequena área, mas finalizou por cima do gol.
O JÔ TÁ ON
De tanto cair pela linha de fundo, foi assim que o Corinthians abriu o placar, aos 15 minutos do segundo tempo, após jogada de Mosquito pelo lado direito, cruzando por baixo pra Jô girar sobre Felipe Santana e chutar no alto de João Ricardo, para marcar o seu quarto gol no Brasileirão e sétimo na temporada.
MOSQUITO TÁ OFF
Pouco depois, Mosquito, autor da assistência para o gol de Jô, girou contra a defensiva da Chapecoense, saiu na cara de goleiro, mas parou em João Ricardo que fez a defesa.>> Baixe o novo app de resultados do LANCE>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosCHAPECOENSE X CORINTHIANS - 10ª RODADA DO BRASILEIRÃO
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)Data e Hora: 8 de julho de 2021, às 21hÁrbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG)Assistentes: Marcus Vinicius Gomes (MG) e Leonardo Henrique Pereira (MG)Árbitro de Vídeo: Elmo Alves Resende Cunha (GO)Público e renda: Portões FechadosCartões amarelos: Ravanelli e Fernandinho (Chapecoense)Cartão vermelho:
GOLS: 0-1 Jô (15'/2T)
CHAPECOENSE: João Ricardo; Matheus Ribeiro, Felipe Santana, Ignácio e Ezequiel (Foguinho, 34'/2T); Alan Santos (Fernandinho, intervalo), Anderson Leite e Lima; Felipe SIlva (Ravanelli, intervalo) (Anselmo Ramon, 26'/2T), Perotti e Fabinho (Geuvânio, 26'/2T). Técnico: Jair Ventura
CORINTHIANS: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo (Xavier, 9'/2T), Gabriel, Gustavo Mosquito (Adson, 43'/2T), Vitinho e Mateus Vital (Marquinhos, 25'/2T); Jô. Técnico: Sylvinho

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