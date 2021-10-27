Com gol de Falcao García, Rayo Vallecano vence o Barcelona no Campeonato Espanhol

Vitória dos Franjirrojos na La Liga. Nesta quarta-feira, o Rayo Vallecano recebeu o Barcelona pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol e os donos da casa venceram os catalães por 1 a 0 no Estádio de Vallecas, na capital Madri. O único gol da partida foi marcado pelo colombiano Radamel Falcao García.
SEMPRE ELEO Barcelona começou a partida controlando a posse de bola, enquanto o Rayo Vallecano apostava em transições rápidas. E em um desses contra-ataques, o artilheiro Falcao García abriu o placar. Aos 30 minutos, Trejo roubou bola de Busquets e tocou para o colombiano, que deixou Piqué na saudade e marcou.
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DESPERDIÇOUNo segundo tempo, o Barcelona continuou tentando criar as melhores oportunidades de gol, e o time de Ronald Koeman teve grande chance aos 27 minutos. Depay foi derrubado por Valentín dentro da área e o juiz deu pênalti. O próprio holandês foi para a cobrança, mas parou em defesa de Dimitrievski.
SITUAÇÃOCom a derrota, o Barcelona segue longe de alcançar as primeiras colocações e continua estacionado nos 15 pontos, na nona colocação. O time blaugrana, no entanto, tem um a menos. O Rayo Vallecano, por outro lado, chegou aos 19 pontos, na quinta colocação, e hoje estaria classificado para a Liga Europa.
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SEQUÊNCIAA próxima rodada do Campeonato Espanhol acontece já no fim de semana, com o Barcelona recebendo o Alavés, no sábado, no Camp Nou. O Rayo Vallecano, por sua vez, só volta a campo na segunda-feira, contra o Celta de Vigo, mais uma vez em seu estádio.