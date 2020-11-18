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futebol

Com gol de estreante, Botafogo garante vaga na final da Taça Rio Sub-20

Marcos Vinícius, recém-contratado junto ao TAC, balançou as redes no empate diante do Bangu; resultado foi suficiente para colocar a equipe na decisão do turno...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 17:13

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 17:13

Crédito: Fábio de Paula/Botafogo
No suor, o Botafogo garantiu a classificação para a final da Taça Rio sub-20, o segundo turno do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Ricardo Resende empatou em 1 a 1 com o Bangu no CEFAT, em Niterói, e passou de fase. O gol foi marcado pelo estreante Marcos Vinícius.
O jogador que balançou as redes chegou essa semana ao clube de General Severiano. Ele é meio-campista e pertence ao Três Passos Atlético Clube-RS, mesmo time que revelou Luís Henríque, a maior venda da história do Botafogo, e Cesinha, que atualmente está no time profissional do Alvinegro. As equipes possuem uma parceria.
Por ter a vantagem do empate pela melhor campanha na fase de grupos, o empate serviu para o Botafogo se garantir na decisão do segundo turno do Estadual. O adversário na final será o Volta Redonda, que eliminou o Flamengo. A data ainda será divulgada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro.
O vencedor do turno encarará o Vasco, campeão da Taça Guanabara, na final do Estadual. O campeão será conhecido após a disputa de duas partidas, uma no respectivo mando de cada equipe.

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