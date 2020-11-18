Com gol de estreante, Botafogo garante vaga na final da Taça Rio Sub-20

Crédito: Fábio de Paula/Botafogo

No suor, o Botafogo garantiu a classificação para a final da Taça Rio sub-20, o segundo turno do Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, a equipe comandada por Ricardo Resende empatou em 1 a 1 com o Bangu no CEFAT, em Niterói, e passou de fase. O gol foi marcado pelo estreante Marcos Vinícius.

O jogador que balançou as redes chegou essa semana ao clube de General Severiano. Ele é meio-campista e pertence ao Três Passos Atlético Clube-RS, mesmo time que revelou Luís Henríque, a maior venda da história do Botafogo, e Cesinha, que atualmente está no time profissional do Alvinegro. As equipes possuem uma parceria.

Por ter a vantagem do empate pela melhor campanha na fase de grupos, o empate serviu para o Botafogo se garantir na decisão do segundo turno do Estadual. O adversário na final será o Volta Redonda, que eliminou o Flamengo. A data ainda será divulgada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro.