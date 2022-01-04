Com gol de Davi, Fluminense vence a Jacuipense-BA na estreia da Copinha

Nesta terça-feira, o Fluminense estreou na Copinha 2022. Na partida, os Moleques de Xerém venceu a Jacuipense-BA por 1 a 0, na sede de Matão-SP. Apesar do jogo morno, o Tricolor abriu o placar no segundo tempo com um cabeceio de Davi. PRIMEIRO TEMPONo início do jogo, o Tricolor permitiu que o Jacuipense levasse perigo em dois lances, mas a equipe logo se organizou e Yago fez a primeira finalização. Após a emoção do começo, a partida esfriou, apesar das tentativas dos times. Porém, na metade do primeiro tempo, Jefté adiantou o lance e fez um belo cruzamento para Yago, que mesmo de frente para a meta não conseguiu abrir o placar. O Fluminense tentou criar chances na sequência, mas as falhas no último passe impediram a comemoração. No fim da primeira etapa, foi a Jacuipense assustou os tricolores com um chute próximo da meta. Matheus Martins também teve boa chance em cobrança de falta, mas não teve precisão. Em seguida, o atacante tirou o goleiro e chutou para o gol, mas sofreu o corte.SEGUNDO TEMPO​Na volta do intervalo, o Jacuipense arriscou algumas finalizações, mas não levou perigo. Ainda aos cinco minutos, Matheus Martins bateu cruzado e quase marcou o primeiro, mas o goleiro conseguiu salvar o lance. Mesmo assim, os baianos continuaram tentando e quase conseguiram fazer o primeiro gol, mas Thiago Gonçalves afastou a bola. Na bola parada, surgiu a segunda chance do Flu no segundo tempo. Matheus Martins cobrou a falta perto da área, ítalo recebeu e tentou cruzar fechado para a meta, mas a bola acabou sobrando para Davi, que cabeceou para marcar o primeiro gol dos Moleques de Xerém. Nesta sexta-feira, o Fluminense enfrenta o Fast Club-AM, às 15h15, pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida será transmitida pelo SporTV.