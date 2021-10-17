  • Com gol de Coutinho, Barcelona vira sobre o Valencia, mas segue fora do G6 do Campeonato Espanhol
Com gol de Coutinho, Barcelona vira sobre o Valencia, mas segue fora do G6 do Campeonato Espanhol

Aguero entra no fim e faz seu primeiro jogo oficial pelo Barça, que vence por 3 a 1 em casa, em jogo válido pela nona rodada da La Liga...
LanceNet

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 18:03

Crédito: LLUIS GENE / AFP
De virada, o Barcelona derrotou o Valencia por 3 a 1, neste domingo, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Espanhol, na Catalunha. Os Morcegos abriram o placar aos 5, com Gaya. Mas os culés chegaram à virada com gols de Ansu Fati e Depay, de pênalti, ainda no primeiro tempo, e do brasileiro Philippe Coutinho, aos 40 da etapa complementar.
Confira a classificação do Campeonato Espanhol
O meia brasileiro, que deu números finais à partida, entrou aos 14 do segundo tempo, no lugar de Ansu Fati. Além dele, outros dois jogaram, mas pelo Valencia: o zagueiro Gabriel Paulista, que atuou todos os 90 minutos, e o atacante Marcos André, que jogou o mesmo tanto de Coutinho.
No banco do Barcelona, o goleiro brasileiro Neto era opção. Quem estreou oficialmente pelos culés foi o atacante Aguero, que está recuperado de lesão e só tinha feito amistosos até aqui. CONFIRA OS PRÓXIMOS JOGOS DO CAMPEONATO ESPANHOL
PANORAMA DA COMPETIÇÃO
Com os três pontos, o Barcelona se reabilita após derrota para o Atlético de Madrid e agora soma 15 pontos, mas em 8 jogos, em sétimo lugar. Já o Valencia é o nono, com 12. Os seis primeiros são Real Sociedad (20), Real Madrid (17), Sevilla (17), Atlético de Madrid (17), Osasuna (17) e Rayo Vallecano (16). Desses, do segundo ao quarto têm só 8 partidas. Na La Liga, são quatro vagas para a Champions, uma para a Liga Europa e outra para a Liga Conferência.
Na próxima rodada, o Barcelona recebe o Real Madrid, no próximo domingo, às 11h15. Antes, porém, pega o Dínamo de Kiev, também em casa, mas pela terceira rodada da Champions League, na quarta-feira, às 13h45. Já o Valencia recebe o Mallorca, no próximo sábado, às 9h.

