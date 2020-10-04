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futebol

Com gol de Coutinho, Barcelona empata com o Sevilla pelo Espanhol

Barcelona sai atrás no placar, mas brasileiro deixa sua marca ainda no primeiro tempo para empatar o jogo. Foi o primeiro gol oficial do meia desde que voltou ao clube da Catalunha...
LanceNet

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Publicado em 

04 out 2020 às 18:08

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 18:08

Crédito: LLUIS GENE / AFP
O Barcelona recebeu o Sevilla pelo Campeonato Espanhol neste domingo. Em jogo válido pela quinta rodada do torneio, as equipes empataram em 1 a 1. Luuk de Jong abriu o placar para o time da Andaluzia e o brasileiro Philippe Coutinho empatou para os blaugranas no Camp Nou.
+ VEJA A TABELA DA LA LIGABOM INÍCIO​O time da casa não se intimidou por jogar fora de casa e partiu para cima dos catalães. Logo aos oito minutos, o atual campeão da Liga Europa abriu o placar com o centroavante Luuk de Jong. Após cruzamento de Suso da direita, Koundé disputou com Frenkie de Jong, do Barcelona, e a bola sobrou para o camisa 9 do Sevilla, que bateu forte e fez 1 a 0.
RESPOSTA RÁPIDANão demorou muito, porém, para o Barcelona responder. Dois minutos depois, Messi tentou lançamento para Jordi Alba, que entrava nas costas da marcação. Jesús Navas tentou cortar, mas a bola sobrou para Philippe Coutinho, que, com o gol aberto, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.
RECLAMAÇÃO CATALÃO Barcelona saiu reclamando com a arbitragem. Nos acréscimos da partida, Messi invadiu a área, tentou o drible em Diego Carlos, mas foi derrubado pelo brasileiro com um carrinho. A arbitragem, no entanto, mandou o jogo seguir.
SITUAÇÃOCom o empate, Barcelona e Sevilla vão aos sete pontos. As duas equipes têm dois jogos a menos, pois tiveram férias prolongadas por conta de participação em competição europeia na última temporada.
SEQUÊNCIA​Na próxima rodada, ambas as equipes jogam fora de casa. O Barcelona enfrenta o Getafe, enquanto o Sevilla visita o Granada. Os horários ainda serão confirmados, já que no próximo fim de semana o torneio será paralisado por conta da Data-Fifa.

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