Com gol de Coutinho, Barcelona empata com o Sevilla pelo Espanhol

Crédito: LLUIS GENE / AFP

O Barcelona recebeu o Sevilla pelo Campeonato Espanhol neste domingo. Em jogo válido pela quinta rodada do torneio, as equipes empataram em 1 a 1. Luuk de Jong abriu o placar para o time da Andaluzia e o brasileiro Philippe Coutinho empatou para os blaugranas no Camp Nou.

+ VEJA A TABELA DA LA LIGABOM INÍCIO​O time da casa não se intimidou por jogar fora de casa e partiu para cima dos catalães. Logo aos oito minutos, o atual campeão da Liga Europa abriu o placar com o centroavante Luuk de Jong. Após cruzamento de Suso da direita, Koundé disputou com Frenkie de Jong, do Barcelona, e a bola sobrou para o camisa 9 do Sevilla, que bateu forte e fez 1 a 0.

RESPOSTA RÁPIDANão demorou muito, porém, para o Barcelona responder. Dois minutos depois, Messi tentou lançamento para Jordi Alba, que entrava nas costas da marcação. Jesús Navas tentou cortar, mas a bola sobrou para Philippe Coutinho, que, com o gol aberto, só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

RECLAMAÇÃO CATALÃO Barcelona saiu reclamando com a arbitragem. Nos acréscimos da partida, Messi invadiu a área, tentou o drible em Diego Carlos, mas foi derrubado pelo brasileiro com um carrinho. A arbitragem, no entanto, mandou o jogo seguir.

SITUAÇÃOCom o empate, Barcelona e Sevilla vão aos sete pontos. As duas equipes têm dois jogos a menos, pois tiveram férias prolongadas por conta de participação em competição europeia na última temporada.