Com gol de Casemiro, Real Madrid vence o Real Valladolid e encurta a distância para o líder no Espanhol

Crédito: CESAR MANSO / AFP

Ainda dá. O Real Madrid visitou o Real Valladolid neste sábado e o time de Zinédine Zidane conquistou a quarta vitória seguida no Campeonato Espanhol. Com gol do brasileiro Casemiro, os Merenguees venceram por 1 a 0 e chegaram aos 52 pontos. O resultado deixa o clube a apenas três pontos do líder do torneio, o Atlético de Madrid.

+ Veja a tabela da La LigaCHANCES DE UM LADOJogando em casa, o Valladolid se lançou ao ataque e logo no início o time teve duas grandes oportunidades de marcar, mas o goleiro Courtois fez duas belas defesas. Primeiro, Orellana bateu de bico e o belga deu rebote. Na sobra, Janko chutou e o camisa 1 colocou para escanteio.

CHANCES DO OUTROSe o Valladolid teve boas chances, o Real Madrid não ficou para trás. Mariano Díaz marcou duas vezes no primeiro tempo, mas em ambas estava impedido e o lance foi anulado. Depois, Casemiro recebeu cruzamento de Kroos em cobrança de falta e cabeceou para fora.

PERSISTÊNCIANo início do segundo tempo, Casemiro teve outra boa chance de cabeça, desta vez em cobrança de escanteio, mas novamente o brasileiro mandou para fora. Aos 19 minutos, porém, o camisa 14 conseguiu balançar as redes. Kroos bateu falta com perfeição dentro da área e o volante merengue cabeceou no canto de Masip para marcar.

ENCURTOU A DISTÂNCIA​A vitória do Real Madrid, somada ao tropeço do Atlético de Madrid, colocou o time merengue a apenas três pontos da equipe colchonera. O clube de Zidane tem 52 pontos contra 55 dos comandados de Diego Simeone. O Atléti, porém, tem um jogo a menos.

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