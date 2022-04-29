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futebol

Com gol de Brendon, Botafogo vence o Resende no Carioca sub-20

Meia, um dos reforços para a sequência da temporada, marcou primeiro gol pelo Botafogo...

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 18:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 abr 2022 às 18:24
O Botafogo aumentou a série invicta no Carioca sub-20. Após um começo ruim, a equipe de Ricardo Resende parece ter "voltado aos trilhos" e soma resultados positivos. Nesta sexta-feira, o Alvinegro superou o Resende por 2 a 1 no Estádio do Trabalhador. Wendel Lessa e Brendon fizeram os gols.+ Em áudio, Montenegro elogia ações de John Textor no Botafogo: 'Está chovendo dinheiro'
Esse é o quarto jogo seguido invicto do Glorioso na competição. Agora, o time soma 12 pontos e assumiu, de forma provisória, a 2ª colocação, deixando o Flamengo para trás.
O destaque da partida foi Brendon. O meio-campista foi um dos reforços do Botafogo na última janela, vindo justamente do Resende. O atleta marcou o primeiro gol pelo Alvinegro justamente contra o ex-clube.
O Botafogo volta aos gramados na próxima sexta-feira para enfrentar o Flamengo no CEFAT, às 15h.
Crédito: Timesub-20doBotafogo(Foto:Divulgação/Botafogo

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