Com gol de Brendon, Botafogo vence o Resende no Carioca sub-20

O Botafogo aumentou a série invicta no Carioca sub-20. Após um começo ruim, a equipe de Ricardo Resende parece ter "voltado aos trilhos" e soma resultados positivos. Nesta sexta-feira, o Alvinegro superou o Resende por 2 a 1 no Estádio do Trabalhador. Wendel Lessa e Brendon fizeram os gols.+ Em áudio, Montenegro elogia ações de John Textor no Botafogo: 'Está chovendo dinheiro'

Esse é o quarto jogo seguido invicto do Glorioso na competição. Agora, o time soma 12 pontos e assumiu, de forma provisória, a 2ª colocação, deixando o Flamengo para trás.

O destaque da partida foi Brendon. O meio-campista foi um dos reforços do Botafogo na última janela, vindo justamente do Resende. O atleta marcou o primeiro gol pelo Alvinegro justamente contra o ex-clube.

O Botafogo volta aos gramados na próxima sexta-feira para enfrentar o Flamengo no CEFAT, às 15h.