Com gol de Alef Manga, Coritiba vence Camboriú-SC em jogo-treino

Neste domingo, o Coritiba recebeu o Camboriú-SC e venceu o jogo-treino por 3 a 1. O confronto foi disputado no Couto Pereira.
Gols
Com força máxima, o técnico Gustavo Morínigo mostrou a superioridade em cima do adversário e conseguiu construir a vitória com gols de Nathan Fogaça, Márcio Silva e Alef Manga. Bruno Mota descontou para o Camboriú.
Avaliação
De acordo com o zagueiro Henrique, os dias de pré-temporada ajudaram a equipe no ajuste do estado físico.
‘Dez dias treinando e se preparando na parte física e é bom fazer esse tipo de jogo para pegar ritmo novamente, o Paranaense já começa à mil. Acho que foi importante pra todos relembrar o Couto Pereira e agora é continuar trabalhando para que a gente esteja 100% na estreia’, afirmou.
Calendário
Agora, o Coritiba foca as atenções no estadual, quando estreia diante do Cianorte, no Couto Pereira.