Com gol de Abner, Fluminense vence o Cruzeiro pelo Brasileiro sub-17

Crédito: Divulgação/FMF

No estádio das Alterosas, Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0 em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Com gol de Abner, o Tricolor das Laranjeiras assumiu a vice-liderança do Grupo B da competição com 12 pontos, atrás apenas do São Paulo. Já a Raposa segue sem vencer, com apenas um ponto no torneio nacional.

Durante a partida, o Fluminense foi mais incisivo e teve as melhores chances para abrir o placar. No entanto, faltou pontaria ao ataque tricolor, que não conseguiu estufar as redes do goleiro Rodrigo Basílio no primeiro tempo. O arqueiro foi o grande destaque do jogo, com boas defesas, impedindo que os cariocas chegassem ao gol na primeira etapa.

Já na etapa final o Fluminense partiu para cima e teve muitas chances de abrir o placar e sair com a vitória. No fim, João Neto tirou o zagueiro da jogada e bateu por cima. Contudo, o gol só aconteceu aos 49 minutos de jogo, quando Matheus Martins fez ótima jogada e abriu na ponta para Abner, que estufou as redes. Na comemoração, o jogador se envolveu em uma confusão e foi expulso.