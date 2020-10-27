Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com gol de Abner, Fluminense vence o Cruzeiro pelo Brasileiro sub-17

No estádio das Alterosas, Tricolor derrota a Raposa com gol aos 49 minutos e assume a vice-liderança do Grupo B da competição. Mineiros seguem com apenas um ponto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2020 às 18:01

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 18:01

Crédito: Divulgação/FMF
No estádio das Alterosas, Fluminense venceu o Cruzeiro por 1 a 0 em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. Com gol de Abner, o Tricolor das Laranjeiras assumiu a vice-liderança do Grupo B da competição com 12 pontos, atrás apenas do São Paulo. Já a Raposa segue sem vencer, com apenas um ponto no torneio nacional.
Durante a partida, o Fluminense foi mais incisivo e teve as melhores chances para abrir o placar. No entanto, faltou pontaria ao ataque tricolor, que não conseguiu estufar as redes do goleiro Rodrigo Basílio no primeiro tempo. O arqueiro foi o grande destaque do jogo, com boas defesas, impedindo que os cariocas chegassem ao gol na primeira etapa.
Já na etapa final o Fluminense partiu para cima e teve muitas chances de abrir o placar e sair com a vitória. No fim, João Neto tirou o zagueiro da jogada e bateu por cima. Contudo, o gol só aconteceu aos 49 minutos de jogo, quando Matheus Martins fez ótima jogada e abriu na ponta para Abner, que estufou as redes. Na comemoração, o jogador se envolveu em uma confusão e foi expulso.
- Estou feliz pelo gol da vitória, pois pude ajudar meus companheiros. Mas queria pedir desculpa aos torcedores por ter tirado a camisa na comemoração. Estava na emoção do momento, tinha feito o gol, mas isso não vai mais se repetir - disse o atacante Abner ao site do clube. Na próxima rodada, os Moleques de Xerém voltam a campo no clássico contra o Flamengo no sábado, às 15h, nas Laranjeiras. O Cruzeiro, por sua vez, visita o Santos no CT Rei Pelé, às 15h, também no sábado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados