futebol

Com Giuliano no banco, Corinthians está escalado para o Dérbi contra o Palmeiras

Du Queiroz e Gustavo Silva recebem grande chance no time titular do Timão contra o Verdão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 mar 2022 às 19:37

Publicado em 17 de Março de 2022 às 19:37

Em busca de sua primeira vitória em um clássico no Brasil, o técnico Vítor Pereira confirmou a escalação inicial do Corinthians para o Dérbi de logo mais, às 20h30 no Allianz Parque, contra o Palmeiras, em duelo atrasado da sexta rodada do Paulistão.> GALERIA - Quem é melhor: Palmeiras ou Corinthians? Veja votação jogador por jogador feita pela redação do LANCE!
Visitante nesta noite, o Timão vai a campo com: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Paulinho e Renato Augusto; Willian, Gustavo Mosquito e Róger Guedes.
> TABELA - Falta pouco! Simule os últimos jogos do Corinthians no Paulistão
Já no banco de reservas, Vítor Pereira conta com as seguintes opções: Ivan, Carlos Miguel, Fábio Santos, João Pedro, Raul Gustavo, Robson Bambu, Robert Renan, Adson, Guilherme Biro, Cantillo, Gustavo Mantuan, Giuliano, Luan e Roni.
PALMEIRAS x CORINTHIANSLocal: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data/Horário: 17/03/2022, às 20h30Árbitro: Matheus Delgado CandançanAssistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Luiz Alberto Andrini NogueiraVAR: Jose Claudio Rocha FilhoOnde acompanhar: YouTube, Paulistão Play, Premiere e na parceria LANCE!/Voz do Esporte
Crédito: Vítor Pereira durante o Majestoso (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

