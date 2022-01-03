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Com Garotos do Ninho e ainda sem Paulo Sousa, Flamengo inicia a preparação para o Carioca

Rubro-Negro começará as atividades com o grupo principal apenas no dia 10; nesta segunda à tarde, Maurício Souza comandará treinos com 14 jovens criados na base...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 05:55

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 05:55

Ainda engatinhando no mercado, o Flamengo está prestes a iniciar a Era Paulo Sousa, o que ocorrerá daqui a uma semana, na reapresentação do elenco principal para a temporada 2022. Mas, a partir das 15h desta segunda-feira (3), 14 Garotos do Ninho darão o pontapé inicial nas atividades, sob o comando de Maurício Souza - membro da comissão técnica definitiva - a fim de condicionar parte dos atletas para o Carioca.O Rubro-Negro ainda não bateu o martelo quanto ao grupo que jogará as primeiras rodadas, sendo que a estreia no Estadual será no dia 26 ou 27 deste mês, contra a Portuguesa. A situação tende a ser definida quando Sousa estiver presente no CT, após análises mais aprofundadas.
Enquanto isso, jovens que recém-estouraram a idade no time sub-20, que seguem com contrato em vigência e não poderão disputar a Copa São Paulo, como João Fernando (goleiro), Matheus Cunha (goleiro), Ítalo (lateral), Yuri de Oliveira (meia) e Thiaguinho (atacante), estarão neste primeiro dia de atividades do Flamengo em 2022.
Além disso, Noga, João Gomes, Ramon e Hugo Moura, outros jovens revelados no clube e que já possuem uma considerável bagagem nos profissionais, também são esperados nesta tarde para serem comandados por Mauricinho e iniciarem a pré-temporada antes que os demais atletas do grupo principal.
> 11 jogadores do Fla jogaram último ano de sub-20 em 2021; saiba a situação
É provável ainda que parte do grupo que disputará a Copinha (a partir do dia 5) se junte ao de Maurício Souza para os jogos iniciais do Cariocão, levando em conta que o time principal só deve estrear na temporada em fevereiro. Cabe destacar que Paulo Sousa chegará ao Brasil nesta semana, mais precisamente no dia 7. Até desembarcar no Rio, permanece em contato frequente com membros do departamento médico, sobretudo com Márcio Tannure, e da análise de desempenho do Fla, via videoconferência, a fim de otimizar conhecimento enquanto não tem os primeiros contatos com os atletas.
OS GAROTOS QUE INICIAM OS TREINOS HOJE
Eduardo (goleiro)João Fernando (goleiro)Matheus Cunha (goleiro)Álvaro (goleiro)Gabriel Noga (zagueiro)Patrick (zagueiro)Santiago Ocampos (lateral-direito)Ramon (lateral-esquerdo)Daniel Cabral (volante)João Gomes (volante)Hugo Moura (volante)Yuri (meia)Lázaro (meia-atacante)Thiaguinho (atacante)
OS 5 PRIMEIROS JOGOS DE 2022
26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.
Crédito: MaurícioSouzaémembrodacomissãotécnicadefinitivadoFlamengo(Foto:GilvandeSouza/Flamengo

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