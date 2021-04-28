Com Ganso e Bobadilla, Fluminense divulga lista de relacionados para a partida contra o Santa Fe

Na tarde desta quarta-feira, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Santa Fe, da Colômbia, válida pela segunda rodada da Libertadores. O duelo acontece no Estádio Centenário, na cidade de Armênia, às 21h, horário de Brasília (19h do horário local). Dentre as novidades estão o meio-campista Paulo Henrique Ganso e o centroavante Bobadilla. O atacante John Kennedy, que havia perdido a partida contra o Madureira, no Campeonato Carioca, por testar positivo para a Covid-19 segue de fora.

O Tricolor, inclusive, já está na cidade de Armênia, na Colômbia. Na segunda-feira, o Fluminense viajou para Bogotá após o almoço e, às 12h30 do horário de Brasília (10h30 horário local) desta quarta-feira viajou até o local da partida.Raúl Bobadilla não jogou na estreia do Tricolor na Libertadores, diante do River Plate, no Maracanã. Embora ele tenha tido o nome publicado no BID antes das 15h de Brasília, a documentação dependia do processo entre Fluminense e CONMEBOL, que ainda precisava passar pela CBF como uma intermediária. As pendências, contudo, acabaram não chegando a tempo à sede da organizadora da competição continental, em Luque, no Paraguai.