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Com Ganso, Cazares e Abel Hernández, Fluminense está escalado para enfrentar o Corinthians

Caio Paulista sentiu um desconforto na coxa esquerda e não foi relacionado. O lateral Samuel Xavier também voltou a sentir na coxa esquerda e também está fora da partida...
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Publicado em 

27 jun 2021 às 15:06

Publicado em 27 de Junho de 2021 às 15:06

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense terá algumas mudanças para enfrentar o Corinthians neste domingo, às 16h, em São Januário, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. Por causa do desgaste provocado pelo calendário da temporada, o técnico Roger Machado rodou o time e escalou Ganso, Cazares, Abel Hernandez na equipe titular. > Relembre os gols mais importantes de Fred com a camisa do Fluminense Dessa forma, o Fluminense vai a campo com: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Ganso; Cazares, Gabriel Teixeira e Abel Hernández.> Veja a tabela do BrasileirãoCaio Paulista sentiu um desconforto na coxa esquerda e não foi relacionado. O lateral-direito Samuel Xavier também voltou a sentir na coxa esquerda e também está fora da partida.> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Por outro lado, o treinador Roger Machado conta com o lateral-direito Calegari. Ele havia sido substituído no jogo diante do Atlético-GO, em Goiânia, na última quarta-feira, com um incômodo muscular, mas não teve lesão detectada. No lado esquerdo, Egídio também volta ao time titular.

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