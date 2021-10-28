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futebol

Com Gabriel Menino, Palmeiras dá sequência à preparação para duelo com o Grêmio

Cria da Academia está em processo de transição física e treinou em tempo integral na manhã desta quinta-feira (29)
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Publicado em 28 de Outubro de 2021 às 14:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2021 às 14:46
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na Academia de Futebol nesta quinta-feira (28) para a partida contra o Grêmio pelo Brasileirão, que acontece às 16h (de Brasília) deste domingo (31), em Porto Alegre. Gabriel Menino, ainda em processo de transição física devido a entrose no tornozelo, treinou em tempo integral com o grupo.
A Cria da Academia, assim como os demais atletas, realizaram atividades táticas e técnicas sob o comando de Abel Ferreira. No primeiro exercício, foi trabalhada intensidade e velocidade em movimentações e triangulações pelo gramado. Essa parte do treino contou com duas equipes e dois curingas, que auxiliavam o time com a posse.Depois da primeira atividade, os atletas treinaram finalizações e cruzamentos. Os dois grupos, mantidos do exercício inicial, realizaram um treino de enfrentamento em uma metade do campo para aprimorar os aspectos técnicos.
O lateral Mayke fez o aquecimento com os demais companheiros e deu prosseguimento ao seu cronograma individual sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. O jogador teve de passar por cirurgia no joelho após grave lesão e agora se recupera para voltar aos gramados.
O Palmeiras vai a campo neste domingo (31) diante do Grêmio em busca de sua quarta vitória seguida no Brasileirão. Com 49 pontos, o time é o vice-colocado, atrás do líder Atlético-MG.

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