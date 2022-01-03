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Com futuro incerto, Lucas Lima não se reapresentará com o elenco do Palmeiras

O meia atuou por empréstimo no Fortaleza durante o segundo semestre de 2021 e não deve ser aproveitado pela comissão técnica de Abel Ferreira no Verdão...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 18:12

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 18:12

O Palmeiras não conta com Lucas Lima para 2022. Segundo informação do "Nosso Palestra", o meia não irá se reapresentar com o restante do elenco do Verdão na quarta-feira (5), na Academia de Futebol.+Veja as datas de reapresentação e da primeira partida oficial dos clubes brasileiros em 2022
O meia foi emprestado em agosto de 2021 ao Fortaleza, com o Verdão arcando com 60% do salário do atleta. No clube nordestino, ele somou 17 jogos, um gol e uma assistência.
Após o final do Brasileirão, o Leão do Pici esboçou interesse em um novo empréstimo, e o jogador desejava permanecer para a inédita disputa da Libertadores.
Contudo, as negociações não evoluíram, pois o Alviverde não queria mais dividir os vencimentos mensais de Lucas Lima com o clube que ele defenderá, e ele acabou retornando ao atual campeão da Libertadores.
VEJA TABELA COM AS DATAS E HORÁRIOS DOS JOGOS DO MUNDIAL DE CLUBES
O estafe de Lucas quer que ele encontre o quanto antes um novo clube, para o atleta realizar um pré-temporada adequada e estar preparado para competir em alto nível e retomar o bom futebol.
Pelo Palmeiras, Lucas Lima conquistou o Brasileirão de 2018 e a Tríplice Coroa de 2020, mas sempre como coadjuvante. Com a camisa do Verdão, ele soma 165 partidas e 12 gols. Seu vínculo com a equipe paulista vai até o final de 2022.
Crédito: LucasLimaemaçãopeloVerdão(Foto:CesarGreco/Palmeiras

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