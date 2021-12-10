Com futuro em aberto no Fluminense, Marcão destaca 'honra' de levar equipe à Libertadores

O técnico Marcão não escondeu sua euforia por levar o Fluminense à classificação para a Copa Libertadores de 2022. Em entrevista coletiva após a goleada dos tricolores por 3 a 0 sobre a Chapecoense, na quinta-feira (9), no Maracanã, o comandante, que tem futuro em aberto no clube, exaltou a presença maciça da torcida e minimizou o fato da equipe se classificar para a primeira fase do torneio continental. - A gente só tem de agradecer ao nosso torcedor. Eles se colocaram prontamente à disposição. Eles batendo número, subindo, isso mexeu muito com a gente. O resultado foi uma partida impecável da nossa equipe, que ficou acreditando durante os 90 minutos, porque se não conseguíssemos fatalmente ficaríamos de fora. Ficamos focados na nossa partida. É lógico que se acontecesse o empate lá (no jogo entre RB Bragantino e Internacional) seria legal, mas nos dedicamos no nosso resultado. Estamos sim na Libertadores. Agradecemos ao torcedor. Parabéns a todos os jogadores, ao estafe, à comissão técnica, ao executivo, ao executivo... - declarou.