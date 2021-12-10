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Com futuro em aberto no Fluminense, Marcão destaca 'honra' de levar equipe à Libertadores

Treinador despista sobre sua permanência no cargo em 2022 no Tricolor das Laranjeiras e diz que torcida mexeu com o elenco no 3 a 0 sobre a Chapecoense na quinta-feira (9)...
LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2021 às 01:01

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 01:01

O técnico Marcão não escondeu sua euforia por levar o Fluminense à classificação para a Copa Libertadores de 2022. Em entrevista coletiva após a goleada dos tricolores por 3 a 0 sobre a Chapecoense, na quinta-feira (9), no Maracanã, o comandante, que tem futuro em aberto no clube, exaltou a presença maciça da torcida e minimizou o fato da equipe se classificar para a primeira fase do torneio continental. - A gente só tem de agradecer ao nosso torcedor. Eles se colocaram prontamente à disposição. Eles batendo número, subindo, isso mexeu muito com a gente. O resultado foi uma partida impecável da nossa equipe, que ficou acreditando durante os 90 minutos, porque se não conseguíssemos fatalmente ficaríamos de fora. Ficamos focados na nossa partida. É lógico que se acontecesse o empate lá (no jogo entre RB Bragantino e Internacional) seria legal, mas nos dedicamos no nosso resultado. Estamos sim na Libertadores. Agradecemos ao torcedor. Parabéns a todos os jogadores, ao estafe, à comissão técnica, ao executivo, ao executivo... - declarou.
Em seguida, o treinador destacou sobre como a torcida causou impacto no elenco tricolor no Maraca.
- Se nessa última partida a nossa equipe conseguiu mobilizar 50 mil torcedores, foi porque realmente eles (atletas) fizeram algo muito bom, muito grande, e o torcedor acreditou. Todos os nossos jogadores que não puderam estar presentes, estavam no vestiário, vivendo essa partida. A gente mobilizou tanta coisa para essa partida. A gente merecia mesmo mais uma vez disputar essa Libertadores, porque o grupo é um grupo muito especial, e eles merecem tudo de bom que tiveram esse ano - afirmou.
Marcão esquivou-se sobre o futuro no comando no Fluminense.
- A gente depois decide, senta com o presidente, com o Paulo e a honra muito grande de levar o Fluminense à Libertadores, o lugar onde merece estar - garantiu.
Crédito: 'Agentesótemaagradeceraonossotorcedor',declarouotreinador(LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C

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