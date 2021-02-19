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Com Fred e sem Cardoso: Fluminense segue preparação para duelo com o Santos; veja provável time

Camisa 9 vem treinando junto aos companheiros; reserva não pode atuar por força contratual e será desfalque...
LanceNet

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Publicado em 

19 fev 2021 às 15:47

Publicado em 19 de Fevereiro de 2021 às 15:47

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense realizou mais um dia de preparação para enfrentar o Santos. No CT Carlos Castilho, o atacante Fred treinou mais uma vez com o restante do elenco. Ele está recuperado de um edema na coxa direita e à disposição de Marcão para o confronto, no próximo domingo, às 18h15, na Vila Belmiro, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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A tendência é que o camisa 9 recupere a titularidade, entrando na vaga do jovem John Kennedy, escolhido como substituto na vitória por 3 a 1 sobre o Ceará, na última segunda-feira. Por isso, é provável que Marcão mantenha a equipe formada por Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Luiz Henrique, Fred e Lucca.
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Um dos desfalques para o jogo será o atacante Felippe Cardoso. Ele está emprestado ao Fluminense pelo Santos e para tê-lo o Tricolor precisaria pagar uma multa. Por isso, Samuel, que marcou o primeiro gol como profissional na última rodada, ficará novamente no banco de reservas.
Quem também está fora é o zagueiro Matheus Ferraz, ainda em isolamento por conta da Covid-19, além de Paulo Henrique Ganso. O meia já treina com bola depois de se recuperar de uma cirurgia de emergência por apendicite aguda, mas ainda precisará de um tempo para se readequar fisicamente. Com relação aos casos de Wellington Silva e Marcos Paulo, os dois devem permanecer barrados. O primeiro está com praticamente tudo acertado para ir ao Gamba Osaka, do Japão, enquanto o segundo assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid e irá apenas em julho. No entanto, o Flu não receberá nada pela transferência e neste momento ele não vem sendo relacionado.
O Fluminense é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos. O grande objetivo é terminar a competição no G4 e conseguir a vaga direta na Libertadores. Neste domingo, o Tricolor visita o Santos. Depois, na quinta, receberá o Fortaleza na última rodada do torneio.

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