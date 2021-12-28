Com foco em Taty Castellanos, Palmeiras corre contra o tempo por novo centroavante

Mesmo tendo anunciado Rafael Navarro, o Palmeiras segue em busca de outro centroavante. A reportagem do LANCE!/NOSSO PALESTRA apurou que a prioridade da diretoria é o argentino Valentín 'Taty' Castellanos, do New York FC.As conversas não são simples e envolvem grandes cifras, mas estão ocorrendo entre as partes. Abel Ferreira vem sendo atualizado diariamente sobre a busca pelo sonhado camisa 9. O recente anúncio de Rafael Navarro, destaque e campeão da Série B pelo Botafogo, não impedirá a chegada de outro nome para o setor.

O New York FC deseja aguardar a abertura da janela de transferências para a Europa na primeira semana de janeiro para ver se chegam ofertas mais vantajosas por Taty. A Premier League (Reino Unido) e a Bundesliga (Alemanha) abrem suas janelas no dia 1º de janeiro, enquanto a Serie A (Itália), a Ligue 1 (França) e a La Liga (Espanha) abrem no dia 3.

De olho na disputa do Mundial de Clubes em fevereiro, nos Emirados Árabes, o Verdão poderá inscrever novas contratações para o torneio até o dia 24 de janeiro, mas gostaria de ter o grupo à disposição já no dia 5 de janeiro na reapresentação do elenco. Willian já deixou o Palmeiras rumo ao Fluminense, enquanto Luiz Adriano e Luan Silva não estão nos planos. Com contrato até o meio de 2022, Deyverson também não tem a permanência assegurada.Taty despertou o interesse palestrino ainda no início de 2021, mas não houve acerto na época. Com 22 gols marcados em 35 jogos na última temporada, o argentino vem se valorizou e se tornou um dos principais nomes da MLS.

Em maio, antes de fazer a grande temporada que fez em 2021, Taty estava decidido a vir para o Verdão e chegou a pedir para não ser mais escalado, mas após meses de negociação, acabou renovando com o New York FC por mais cinco anos.

Questionado recentemente sobre seu futuro, Taty reforçou que seu sonho é atuar no futebol europeu:

– Eu gostaria de jogar na Argentina um dia porque nunca joguei no futebol argentino, mas creio que neste momento tenho vontade de olhar para o futebol europeu, é meu sonho. Meu foco é para isso. Hoje em dia tenho muitas ofertas da Europa – disse à ESPN, na época.