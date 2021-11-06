Com foco em bolas paradas, Palmeiras encerra preparação para clássico com o Santos

Crédito: Cesar Greco

O Palmeiras encerrou, na manhã deste sábado (06), na Academia de Futebol, a preparação para o clássico diante do Santos, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A atividade teve como foco principal o aperfeiçoamento em jogadas de bola parada, em escanteios, faltas, arremessos de laterais e pênaltis. Com o auxílio da comissão técnica, o elenco trabalhou, também, posicionamentos, marcações e rebatidas com os defensores. Junto de Abel Ferreira, Victor Castanheiro comandou um aprimoramento de jogadas específicas e situações de jogo com os atletas do sistema ofensivo.

De volta às atividades nesta semana, Mayke participou normalmente dos treinos com bola, enquanto Jorge, em transição física, realizou movimentações técnicas supervisionadas por profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. Alguns jogadores do time sub-17 do Verdão completaram o treino junto ao lateral-esquerdo.

Veja a tabela completa do BrasileirãoApós o almoço no centro de excelência, o Alviverde seguirá para o litoral paulista para o duelo com o Peixe, adversário que não perde desde 2019. Durante esse período, as duas equipes se enfrentaram seis vezes, com quatro vitórias palmeirenses e dois empates.

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