Com Flamengo de olho em quantia milionária, Vinicius Souza troca de clube na Bélgica

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Revelado pelo Flamengo, Vinícius Souza está de casa nova na Bélgica. Depois de se descatar pelo Lommel SK, da segunda divisão, o volante, que pertence ao Grupo City, foi emprestado por um ano ao KV Mechelen para ganhar experiência na elite do futebol local.

+ Em cinco anos, vendas de “Garotos do Ninho” turbinam receitas do FlamengoNa última temporada, Vinicius Souza foi candidato ao prêmio de melhor jogador da Segundona belga, mas com a permanência do Lommel na divisão de acesso, os staff do jogador e o Grupo City acharam importante o empréstimo para o desenvolvimento profissional.

A transferência ocorre com apenas oito meses da chegada de Vinicius Souza na Bélgica. Anteriormente, a ideia era realizar qualquer transferência apenas após um ano completo na Europa, mas as boas atuações chamaram a atenção de clubes da elite.

- As expectativas são as melhores. O grupo todo e o staff me receberam bem. Existe a expectativa de título, porque fizeram uma grande campanha na última temporada. Então, estão trazendo novos jogadores e consertando os erros para que essa temporada possa alcançar o título, vaga na Liga dos Campeões ou na Liga Europa - disse Vinicius Souza.

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