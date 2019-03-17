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Com festa tímida, Vasco chega a Vitória para partida da Taça Rio

Equipe cruz-maltina enfrenta a Cabofriense, no estádio Kleber Andrade. A partida acontece neste domingo, às 16 horas

Publicado em 16 de Março de 2019 às 23:11

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

16 mar 2019 às 23:11
O meia Bruno César, do Vasco, no desembarque em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
A equipe do Vasco chegou no início da noite deste sábado (16) a Vitória para enfrentar, neste domingo (17), a Cabofriense, em partida válida pela Taça Rio. No aeroporto, os jogadores foram recebidos por torcedores. Apesar de o Gigante da Colina trazer um time alternativo para o duelo, vascaínos esperam uma vitória folgada.
O Vasco deverá jogar com poucos titulares - apenas Marrony, Raul e Fernando Miguel. Mesmo assim, o técnico Alberto Valentim chegou confiante. "(O torcedor pode esperar) um time forte para buscar ganhar o jogo. Vamos procurar trazer os jogadores que estão melhor fisicamente", disse.
Os goleiros Fernando Miguel e Gabriel Félix, do Vasco, no desembarque em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
O pequeno Emanuel Coimbra, de 11 anos, veria os atletas de perto pela primeira vez. Para ele, um "momento histórico". Com celular em punho, estava ansioso para registrar a passagem dos jogadores e lançar as imagens nas redes sociais.
Torcedores do Vasco no desembarque em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
"Os jogadores estão um pouco cansados, não tem problema jogar sem titulares. Estimo uma vitória de 2 a 0. Sem tirar sarro da Cabofriense, que tem um bom técnico, o Valdir Bigode", disse ele, acompanhado da mãe, a professora Diane Coimbra.
O vendedor Rodrigo Vargas, 44, aposta em uma vitória elástica. "Embora já classificado, a equipe vai vencer por 3 a 0, e entrar para a zona de classificação para a semifinal. Usar os reservar não é problema, temos o compromisso com o Avaí (pela Copa do Brasil) em breve", disse.
Pedro Secomandi, 31, aposta em 2 a 0. "Será com o time alternativo. Quem vai se destacar é o Rossi, que tem entrado com gás total. Também tem o Bruno César, para fazer a ligação", opinou o educador físico.
Torcedores do Vasco no desembarque em Vitória Crédito: Bernardo Coutinho
HORÁRIO
O avião que trouxe os jogadores pousou às 18h31 em Vitória. Do aeroporto, eles seguiram para um hotel em Vitória. O jogo está marcado para as 16 horas de domingo, no Kleber Andrade. A Cabofriense veio a Vitória de ônibus. O time chegou ainda na sexta-feira à noite.
A vinda anterior do Vasco ao Estado foi no mês passado. O time da Colina eliminou o Serra da Copa do Brasil, em partida também disputada no Kleber Andrade, em Cariacica.

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