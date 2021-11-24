Com férias antecipadas e em fim de contrato, ciclo de Andrey no Vasco chega ao fim

Chega ao fim a passagem de Andrey pelo Vasco. O volante de 23 anos faz parte do grupo de jogadores que tiveram as férias antecipadas na semana passada, e está definido que o contrato do meio-campista, que termina no fim de dezembro, não será estendido. O "Ge" publicou a informação originalmente.Foram 156 jogos e 11 gols marcados no período. Com passagens por seleções de base, ele teve carreira irregular na Colina: momentos de golaços e vibração contrastaram com outros de reserva.

O Vasco vai passar por uma reformulação que já está atrasada. Outros jogadores também têm vínculo somente até dezembro ou janeiro, mas tudo será definido somente após a definição do novo departamento de futebol.

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Apesar do não acesso, pesa a favor de Andrey, no mercado, os 23 anos. O LANCE! apurou que ele tem recebido sondagens de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Nada concreto, por ora.