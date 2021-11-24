Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com férias antecipadas e em fim de contrato, ciclo de Andrey no Vasco chega ao fim
futebol

Com férias antecipadas e em fim de contrato, ciclo de Andrey no Vasco chega ao fim

Volante de 23 estava no clube cruz-maltino desde 2004, mas não terá o vínculo renovado. Ele faz parte do grupo que não faz parte dos planos desde a rodada passada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 16:36

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 16:36

Chega ao fim a passagem de Andrey pelo Vasco. O volante de 23 anos faz parte do grupo de jogadores que tiveram as férias antecipadas na semana passada, e está definido que o contrato do meio-campista, que termina no fim de dezembro, não será estendido. O "Ge" publicou a informação originalmente.Foram 156 jogos e 11 gols marcados no período. Com passagens por seleções de base, ele teve carreira irregular na Colina: momentos de golaços e vibração contrastaram com outros de reserva.
O Vasco vai passar por uma reformulação que já está atrasada. Outros jogadores também têm vínculo somente até dezembro ou janeiro, mas tudo será definido somente após a definição do novo departamento de futebol.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
Apesar do não acesso, pesa a favor de Andrey, no mercado, os 23 anos. O LANCE! apurou que ele tem recebido sondagens de clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Nada concreto, por ora.
Crédito: Torcedorcruz-maltino,AndreyestavanoVascodesde2004(RafaelRibeiro/Vasco

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES
Imagem de destaque
Tech neck: entenda como o uso excessivo de celular afeta a postura
Imagem de destaque
"Subtração do dinheiro dos produtores de petróleo seguiria lógica perversa", diz governador do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados