Com fadiga muscular, Chay fica no Rio de Janeiro e desfalca o Botafogo contra o Operário

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo já tem uma baixa confirmada para o próximo compromisso na Série B do Brasileirão. Por meio da assessoria de imprensa, o clube informou que o meia-atacante Chay está com fadiga muscular. Dessa forma, ele será poupado e não viajará com o grupo para Ponta Grossa, onde o Alvinegro enfrenta o Operário, no Estádio Germano Kruger, na próxima quinta-feira.

> ATUAÇÕES: Diego Gonçalves e Rafael Moura se destacam em vitóriaO Botafogo ainda explicou que Chay ficará no Rio de Janeiro para se recuperar e se preparar para a partida contra o Brasil de Pelotas. Este jogo, que á válido pela 18ª rodada da Série B, acontece no próximo domingo, no Estádio Nilton Santos, às 18h15.

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Depois da vitória sobre a Ponte Preta no último domingo, o Botafogo ocupa a oitava colocação da Série B do Brasileirão. No entanto, o Alvinegro está a apenas dois pontos do G4 e cinco do líder, Náutico.