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futebol

Com facilidade, Bahia bate o Doce Mel e vence a primeira no estadual

Com gols de Caio Mello e Daniel Penha, o Tricolor levou para casa o triunfo no Joia da Princesa...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 20:02

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 20:02
Crédito: Felipe Santana/EC Bahia
O Bahia venceu a primeira no estadual 2021. No Joia da Princesa, o Tricolor venceu o Doce Mel por 2 a 0 e chegou aos 3 pontos, na 3ª posição. O Doce Mel é o lanterna.
Calendário
Na próxima rodada, o Doce Mel encara o Conquista. Já o Bahia mede força com o Unirb, em casa.
Efetividade Tricolor
A etapa inicial no Joia da Princesa decepcionou o torcedor. Quem esperava o Bahia em cima, viu o Tricolor mais precavido e sem inspiração no ataque. Praticamente no único lance de criatividade, Caio Mello soltou uma bomba e estufou as redes do Doce Mel.
Pressão?
No prejuízo, o Doce Mel tentou a recuperação, mas pouco fez. No melhor momento, Bravo aproveitou a saída errada do zagueiro e finalizou. Leandro salvou o Tricolor.
Etapa final agitada
Nos últimos 45 minutos o duelo ficou agitado. Com apenas 2 minutos, Daniel Penha arriscou de fora da área e venceu o goleiro para ampliar, 2 a 0. A resposta do Doce Mel foi com Jean, que arriscou e carimbou a trave.

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