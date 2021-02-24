Com facilidade, Bahia bate o Doce Mel e vence a primeira no estadual

Crédito: Felipe Santana/EC Bahia

O Bahia venceu a primeira no estadual 2021. No Joia da Princesa, o Tricolor venceu o Doce Mel por 2 a 0 e chegou aos 3 pontos, na 3ª posição. O Doce Mel é o lanterna.

Calendário

Na próxima rodada, o Doce Mel encara o Conquista. Já o Bahia mede força com o Unirb, em casa.

Efetividade Tricolor

A etapa inicial no Joia da Princesa decepcionou o torcedor. Quem esperava o Bahia em cima, viu o Tricolor mais precavido e sem inspiração no ataque. Praticamente no único lance de criatividade, Caio Mello soltou uma bomba e estufou as redes do Doce Mel.

Pressão?

No prejuízo, o Doce Mel tentou a recuperação, mas pouco fez. No melhor momento, Bravo aproveitou a saída errada do zagueiro e finalizou. Leandro salvou o Tricolor.

Etapa final agitada