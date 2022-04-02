Com Fabrício Bruno e sem Vitinho, Flamengo divulga a lista de relacionados para a final

O Flamengo tem a difícil missão neste sábado de virar o duelo contra o Fluminense e sair campeão carioca. Para isso, o técnico Paulo Sousa vai levar o zagueiro Fabrício Bruno, mesmo com dores, para a partida. No entanto, o atacante Vitinho não se recuperou de lesão na coxa e é desfalque para o confronto.Fabrício Bruno fazia boa partida na última quarta-feira até pedir substituição após sentir dores na perna. O zagueiro foi substituído por Léo Pereira, que falhou nos dois gols do Fluminense. Quem deve retornar à equipe é Rodinei, que recuperado de lesão, pode retomar a titularidade pela direita.