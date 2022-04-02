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Com Fabrício Bruno e sem Vitinho, Flamengo divulga a lista de relacionados para a final

Rubro-Negro precisa reverter desvantagem de dois gols por conta da derrota no jogo de ida...
LanceNet

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Publicado em 

02 abr 2022 às 11:36

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 11:36

O Flamengo tem a difícil missão neste sábado de virar o duelo contra o Fluminense e sair campeão carioca. Para isso, o técnico Paulo Sousa vai levar o zagueiro Fabrício Bruno, mesmo com dores, para a partida. No entanto, o atacante Vitinho não se recuperou de lesão na coxa e é desfalque para o confronto.Fabrício Bruno fazia boa partida na última quarta-feira até pedir substituição após sentir dores na perna. O zagueiro foi substituído por Léo Pereira, que falhou nos dois gols do Fluminense. Quem deve retornar à equipe é Rodinei, que recuperado de lesão, pode retomar a titularidade pela direita.
Arrascaeta, que só jogou parte do segundo tempo na última quarta-feira, deve ser titular da equipe. O Rubro-Negro precisa vencer por 2 a 0 para, no mínimo, levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por três gols de diferença, o Flamengo se sagra tetracampeão estadual. Veja a lista de relacionados.
Andreas PereiraBruno HenriqueDavid LuizArrascaetaDiegoDiego AlvesEverton RibeiroFabrício BrunoFilipe LuisGabiGustavo HenriqueHugoIslaJoão GomesLázaroLéo PereiraMarinhoMatheus CunhaMatheus FrançaMatheuzinhoPedroRodineiThiago MaiaWillian Arão
Crédito: FabrícioBrunodevejogarnestesábado,contraoFluminense(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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