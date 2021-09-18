Com expectativa por 'reforços', Flamengo finalização preparação para enfrentar o Grêmio

O elenco do Flamengo treinou neste sábado e finalizou a preparação para o confronto com o Grêmio, neste domingo no Maracanã, pelo Brasileirão. A expectativa é de contar com "reforços" para o jogo, uma vez que Bruno Henrique, desfalque nos últimos três compromissos, está treinando com o grupo. Diego e Filipe Luís, contudo, ainda não devem ser relacionados.O zagueiro David Luiz e o atacante Kenedy também participaram das atividades com o grupo durante a semana e vivem a expectativa de irem para o jogo pela primeira vez como jogadores do Flamengo. Kenedy já está treinando há três semanas com o grupo. Os dois foram inscritos pelo clube para a Libertadores.