Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com expectativa por 'reforços', Flamengo finalização preparação para enfrentar o Grêmio
futebol

Com expectativa por 'reforços', Flamengo finalização preparação para enfrentar o Grêmio

Rubro-Negro enfrenta o Tricolor neste domingo, no Maracanã, pelo Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 set 2021 às 15:44

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 15:44

Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
O elenco do Flamengo treinou neste sábado e finalizou a preparação para o confronto com o Grêmio, neste domingo no Maracanã, pelo Brasileirão. A expectativa é de contar com "reforços" para o jogo, uma vez que Bruno Henrique, desfalque nos últimos três compromissos, está treinando com o grupo. Diego e Filipe Luís, contudo, ainda não devem ser relacionados.O zagueiro David Luiz e o atacante Kenedy também participaram das atividades com o grupo durante a semana e vivem a expectativa de irem para o jogo pela primeira vez como jogadores do Flamengo. Kenedy já está treinando há três semanas com o grupo. Os dois foram inscritos pelo clube para a Libertadores.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente no bairro Nova Brasília
Moto avança sinal e causa acidente com três feridos em Cachoeiro; vídeo
Imagem Edicase Brasil
Alckmin sanciona guarda compartilhada de animais de estimação após separação de casais
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: como declarar despesas médicas no IR? Tire suas dúvidas!

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados