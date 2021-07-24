Com expectativa de remuneração variável, parceria do Flamengo com patrocinador completa um ano

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O banco digital Nação BRB FLA, fruto da parceria do Flamengo com o patrocinador máster, completou um ano de existência nesta semana. Neste domingo, o perfil oficial do banco nas redes sociais celebrou a data, destacando ainda a marca de 1,3 milhão de contas abertas desde o início do vínculo.

+ Flamengo joga para findar incômodo jejum contra o São Paulo e por sequência inédita no Brasileiro - O Nação BRBFLA é um banco digital completo feito pela paixão do rubro-negro. E comemora seu primeiro aniversário com grandes conquistas: 1,3 milhão de contas abertas, presença em 85% dos municípios brasileiros e em 39 países. Vista o manto, abra sua conta e comemore com a gente! Celebrada como uma nova modalidade de negócio, a parceria entre Flamengo e o Banco de Brasília rende aos cofres rubro-negros o valor mínimo de R$ 32 milhões por ano e prevê a possibilidade de uma remuneração variável ao clube.

Essa expectativa de receita extra depende justamente dos lucros do banco digital Nação BRB FLA. Como tem R$ 32 milhões garantidos anualmente, o Flamengo só terá direito a um valor adicional caso os lucros superem R$ 64 milhões no período de um ano.

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