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Com Everton Ribeiro e Gabigol, Flamengo faz último treino antes de enfrentar o Cuiabá; Isla é desfalque

Meia e atacante se reapresentaram no Ninho do Urubu após defenderem a Seleção Brasileira, mas o lateral chileno teve um problema no voo e seguirá como desfalque...

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 12:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2021 às 12:53
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na manhã deste sábado, o elenco do Flamengo fez o último treino antes de enfrentar o Cuiabá, no Maracanã, às 20h30 de domingo. As boas novidades ficaram por conta de Everton Ribeiro e Gabigol, que treinaram com o grupo após retornarem de período com a Seleção Brasileira. Por outro lado, Isla não conseguiu chegar ao Rio de Janeiro, por um problema no voo na volta do Chile.O lateral-direito, que estava defendendo a seleção chilena, só desembarcará na cidade na noite deste sábado. Portanto, seguirá como desfalque para a equipe. Já Gabigol e Everton Ribeiro estão à disposição de Renato Gaúcho. O Flamengo ainda não divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo de domingo. Além de Isla, a lista de problemas para Renato tem Arrascaeta - que retornou da seleção uruguaia, no último fim de semana, com uma lesão - e David Luiz.
Por outro lado, Vitinho está à disposição depois de cumprir suspensão na última rodada, e o meia Diego e o zagueiro Gustavo Henrique, baixas por lesões nos últimos jogos, treinaram com o grupo nas últimas atividades, e podem ser novidades na lista de relacionados para o confronto de domingo.

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