Com Everton Ribeiro e Gabigol, Flamengo faz último treino antes de enfrentar o Cuiabá; Isla é desfalque

Na manhã deste sábado, o elenco do Flamengo fez o último treino antes de enfrentar o Cuiabá, no Maracanã, às 20h30 de domingo. As boas novidades ficaram por conta de Everton Ribeiro e Gabigol, que treinaram com o grupo após retornarem de período com a Seleção Brasileira. Por outro lado, Isla não conseguiu chegar ao Rio de Janeiro, por um problema no voo na volta do Chile.O lateral-direito, que estava defendendo a seleção chilena, só desembarcará na cidade na noite deste sábado. Portanto, seguirá como desfalque para a equipe. Já Gabigol e Everton Ribeiro estão à disposição de Renato Gaúcho. O Flamengo ainda não divulgou a lista de jogadores relacionados para o jogo de domingo. Além de Isla, a lista de problemas para Renato tem Arrascaeta - que retornou da seleção uruguaia, no último fim de semana, com uma lesão - e David Luiz.