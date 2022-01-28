Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com Everton e outros nomes no radar, Flamengo voltará à Europa e intensificará busca a partir de terça
futebol

Com Everton e outros nomes no radar, Flamengo voltará à Europa e intensificará busca a partir de terça

Marcos Braz e Bruno Spindel embarcarão para a Europa em busca de reforços. Estratégia do Flamengo foi de aguardar fechamento da janela de transferências internacionais...

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 15:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 jan 2022 às 15:45
Primeiro reforço do Flamengo para 2022, Marinho já esteve no Ninho do Urubu e treinou com os companheiros, nesta sexta. Contudo, a torcida quer mais reforços e a diretoria, ciente das cobranças, tem nos planos voltar à Europa por mais contratações. Segundo Marcos Braz, VP de futebol, o clube intensificará a busca por novos jogadores a partir de terça-feira, dia seguinte ao encerramento da janela internacional de transferência das principais ligas da Europa.- Eu entendo a cobrança do torcedor, tem esse papel de fiscalizar, de cobrar, mas acredito que, em fevereiro, possamos ter outras novidades. Está fechando a janela internacional. Tivemos como estratégia esperar fechar a janela internacional, que fecha na segunda-feira, isso não quer dizer que não estejamos trabalhando para trazer os reforços - afirmou Marcos Braz em entrevista ao programa "Donos da Bola", nesta sexta, antes de completar:- Provavelmente, nós não teríamos opção de empréstimo (para trazer o Everton Cebolinha). Jogador que custou uma cifra considerável para o Benfica, não que não seja uma opção nossa, mas não é o único que a gente entenda que pode reforçar o nosso clube. Estamos tratando direto com o técnico para trazer os reforços da área que ele entende que precisa contratar. Na hora possível e na hora certa, com responsabilidade e tranquilidade, vamos fazer as contratações de 2022 ainda melhor do que esses últimos três anos - concluiu o dirigente.Entre dezembro e janeiro, Marcos Braz e Bruno Spindel estiveram em Portugal para acertar a contratação de um novo treinador para o Flamengo após a saída de Renato Gaúcho, ainda em novembro. A dupla, que tinha como opção Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, buscou o técnico Paulo Sousa, que deixou o comando da seleção da Polônia, e uma comissão técnica de mais seis profissionais, os quais estão encerrando a terceira semana de pré-temporada no CT no sábado.
A informação de que a dupla que comanda o futebol rubro-negro voltará à Europa foi publicada pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, nesta sexta-feira.Assim, Marcos Braz e Bruno Spindel buscarão reforços alinhados com as necessidades de Paulo Sousa, que já identificou as carências do elenco.
Crédito: MarcosBrazeBrunoSpindelbuscarãonovosreforçosnaEuropa(Foto:AlexandreVidal/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Casa onde crianças viviam estava bagunçada e suja
Morre bebê internado com desnutrição severa em hospital na Grande Vitória
Imagem BBC Brasil
A série de ataques que fez Reino Unido classificar antissemitismo como 'emergência de segurança nacional'
Imagem de destaque
Shakira antes de Copacabana: estrela já fez show a R$ 5 em Uberlândia e foi jurada da Banheira do Gugu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados