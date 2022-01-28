Com Everton e outros nomes no radar, Flamengo voltará à Europa e intensificará busca a partir de terça

Primeiro reforço do Flamengo para 2022, Marinho já esteve no Ninho do Urubu e treinou com os companheiros, nesta sexta. Contudo, a torcida quer mais reforços e a diretoria, ciente das cobranças, tem nos planos voltar à Europa por mais contratações. Segundo Marcos Braz, VP de futebol, o clube intensificará a busca por novos jogadores a partir de terça-feira, dia seguinte ao encerramento da janela internacional de transferência das principais ligas da Europa.- Eu entendo a cobrança do torcedor, tem esse papel de fiscalizar, de cobrar, mas acredito que, em fevereiro, possamos ter outras novidades. Está fechando a janela internacional. Tivemos como estratégia esperar fechar a janela internacional, que fecha na segunda-feira, isso não quer dizer que não estejamos trabalhando para trazer os reforços - afirmou Marcos Braz em entrevista ao programa "Donos da Bola", nesta sexta, antes de completar:- Provavelmente, nós não teríamos opção de empréstimo (para trazer o Everton Cebolinha). Jogador que custou uma cifra considerável para o Benfica, não que não seja uma opção nossa, mas não é o único que a gente entenda que pode reforçar o nosso clube. Estamos tratando direto com o técnico para trazer os reforços da área que ele entende que precisa contratar. Na hora possível e na hora certa, com responsabilidade e tranquilidade, vamos fazer as contratações de 2022 ainda melhor do que esses últimos três anos - concluiu o dirigente.Entre dezembro e janeiro, Marcos Braz e Bruno Spindel estiveram em Portugal para acertar a contratação de um novo treinador para o Flamengo após a saída de Renato Gaúcho, ainda em novembro. A dupla, que tinha como opção Jorge Jesus e Carlos Carvalhal, buscou o técnico Paulo Sousa, que deixou o comando da seleção da Polônia, e uma comissão técnica de mais seis profissionais, os quais estão encerrando a terceira semana de pré-temporada no CT no sábado.