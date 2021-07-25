  Com estreia, Botafogo está escalado para enfrentar o Palmeiras no Brasileiro sub-20; saiba onde assistir
Com estreia, Botafogo está escalado para enfrentar o Palmeiras no Brasileiro sub-20; saiba onde assistir

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 15:11

LanceNet

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo vem com novidades para enfrentar o Palmeiras. As duas equipes medem forças logo mais, na tarde deste domingo, às 16h, no Allianz Parque, em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão sub-20.
A equipe comandada por Ricardo Resende, que comandou o time profissional há poucas semanas, vem com Guilherme Liberato, contratado junto ao Cruzeiro no início da temporada, como titular. Ele se recuperou de uma lesão e faz sua estreia pelo Alvinegro.Botafogo confirmado: Lucas Barreto; Vitor Marinho, Henrique Luro, Pedro Lucas, Reydson; Wendel Lessa, Guilherme Liberato, Raí; Kauê, Gabriel Henrique, Vitinho.
No banco, Ricardo Resende conta com Gabriel Toebe, Daniel Lucas, Daniel Fagundes, Juan, Marcos Vinícius, Gabriel Conceição, Ryan, Rikelmi e Marquinhos.
A partida terá transmissão na "Eleven Sports", no canal da CBF TV, na internet. Na televisão, a Band transmite o confronto.
Para o duelo, Ricardo Resende não pode contar com Igo Gabriel e Juninho, lesionados, e Matheus Nascimento e Ewerton, relacionados para a última partida da equipe profissional, contra o Confiança, no último sábado.

