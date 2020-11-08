'Com este elenco, o Cruzeiro jogaria a Série A com mais tranquilidade', disse Sérgio Santos Rodrigues

O Presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, tem plena confiança no atual elenco da Raposa, comandado por Luiz Felipe Scolari. E, mesmo brigando para ficar longe do Z4 da Série B( está na 16ª posição), o dirigente crê que a equipe azul conseguiria ir bem na Série A com o atual grupo de atletas. -Eu queria saber a opinião de vocês como comentaristas, porque a gente conversa o seguinte: o próprio time do Cruzeiro se estivesse na Série A talvez não estivesse na situação que está, jogaria com mais tranquilidade- disse Sérgio Rodrigues em entrevista ao programa Bola da Vez, da ESPN Brasil. O presidente emendou:

-O elenco do Cruzeiro, se você analisar: tem um monte de clubes da Série A querendo jogadores do Cruzeiro. Quando você entra disputando uma Série B em um ano de dificuldade financeira, começando com menos seis pontos, tendo que começar jogos com cinco ou seis meninos do sub-20, é uma série de pressões que acabam contribuindo-completou, para em seguida manter o otimismo. -Por isso a gente acha que se o Cruzeiro estivesse com o elenco atual na Série A não estaria na posição que está, se estivesse jogando com mais tranquilidade- concluiu. O Cruzeiro entra em campo nesta segunda-feira, 9 de novembro, às 20h, contra o Guarani, pela 21ª rodada da Série B, no Mineirão. O time mineiro está na 16ª colocação, uma acima da zona de rebaixamento, com 23 pontos.