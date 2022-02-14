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futebol

Com enfrentamento tático, Corinthians faz penúltimo trabalho antes de encarar o São Bernardo

Enquanto o Timão busca um novo treinador, o interino Fernando Lázaro segue comandando os trabalhos no CT Joaquim Grava...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 16:59
O Corinthians realizou nesta segunda-feira (14) o seu penúltimo treinamento visando o duelo contra o São Bernardo, que acontecerá nesta quarta-feira (16), às 21h35, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Ainda sob o comando do técnico interino Fernando Lázaro, que está treinando o Timão enquanto o clube não encontra um novo treinador, o elenco corintiano fez um trabalho de enfrentamento tático em campo reduzido.
> TABELA - Confira e simule os jogos do Timão no Campeonato Paulista> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros na história do Corinthians
Antes do fim do treinamento também houve uma atividade de bolas paradas defensivas e ofensivas.
Mesmo depois de terminar o treino alguns atletas permaneceram no gramado do CT Joaquim Grava para realizar trabalhos complementares, como de cobranças de pênaltis.
Recuperado de dores musculares na coxa direita, o lateral-direito Fagner treinou normalmente e deixou de ser dúvida para o duelo contra o Bernô.
O Corinthians encerra na terça-feira (15) os treinamentos de preparação em busca da terceira vitória consecutiva pelo Estadual.
Crédito: Cantillo(fotopodeganharnovachancecomotitular(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians)

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