Com enfrentamento tático, Corinthians faz penúltimo trabalho antes de encarar o São Bernardo

O Corinthians realizou nesta segunda-feira (14) o seu penúltimo treinamento visando o duelo contra o São Bernardo, que acontecerá nesta quarta-feira (16), às 21h35, na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Ainda sob o comando do técnico interino Fernando Lázaro, que está treinando o Timão enquanto o clube não encontra um novo treinador, o elenco corintiano fez um trabalho de enfrentamento tático em campo reduzido.

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Antes do fim do treinamento também houve uma atividade de bolas paradas defensivas e ofensivas.

Mesmo depois de terminar o treino alguns atletas permaneceram no gramado do CT Joaquim Grava para realizar trabalhos complementares, como de cobranças de pênaltis.

Recuperado de dores musculares na coxa direita, o lateral-direito Fagner treinou normalmente e deixou de ser dúvida para o duelo contra o Bernô.

O Corinthians encerra na terça-feira (15) os treinamentos de preparação em busca da terceira vitória consecutiva pelo Estadual.